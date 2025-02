Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein US-Wirtschaftsabkommen ab, da es keine Sicherheitsgarantien für sein Land biete. Er fordert die Einbeziehung von Sicherheitsgarantien in einen Lieferdeal mit den USA.

Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Unterzeichnung eines Wirtschaft sabkommens mit den USA ab. Er erklärte gegenüber Journalisten, dass er seinen Ministern den Unterzeichnung der Vereinbarung untersagt habe, da diese das Land „nicht schützt“. Die US-Regierung strebt ein Abkommen an, im Rahmen dessen die Ukraine den USA Seltene Erden gegen militärische Unterstützung liefert.

Selenskyj hatte sich in der Vergangenheit für US-Investitionen in diesem Bereich ausgesprochen. Die Ukraine verfügt über große Lithium- und Titanvorkommen, die für die Luft- und Raumfahrt sowie für den Bau von Elektrofahrzeugen von großer Bedeutung sind. Selenskyj betont jedoch, dass Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land Teil eines solchen Lieferdeals sein müssen. Die Ablehnung des Abkommens kommt in einem Zeitpunkt, in dem US-Präsident Donald Trump die Beendigung des Ukraine-Krieges und damit auch der Milliardenhilfen für Kiew schnellstmöglich verfolgt. Am Mittwoch hatte Trump ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt, ohne dies vorher mit den Verbündeten in Europa oder der Ukraine abzustimmen. Dieses Vorgehen weckte bei den westlichen Verbündeten die Befürchtung, dass die Ukraine und die europäischen Partner von den Ukraine-Gesprächen ausgeschlossen würden. Später trat die US-Regierung jedoch zurück und stellte klar, dass Kiew an den Gesprächen beteiligt werden solle.Selenskyjs Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde von den Teilnehmern mit großem Applaus bedacht. Der ukrainische Präsident nutzte die Plattform, um seine Position klar zu artikulieren und die internationale Gemeinschaft auf die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien für die Ukraine hinzuweisen.





