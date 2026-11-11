Selenskyj lobt Gespräche in Abu Dhabi, fordert klaren Ablauf

Präsident Selenskyj schätzt die ersten Abgeordneten in Abu Dhabi als konstruktiv, fordert jedoch einen klaren Ablauf der Friedensschritte und betont die Notwendigkeit eines europäischen Sicherheitsrahmens.

Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich am späten Dienstagabend in Abu Dhabi sehr zufrieden mit den ersten Verhandlungstagen zwischen der Ukraine und Russland, erklärte die Gespräche als konstruktiv und substanziell. Trotzdem betonte er, dass die Positionen zur Reihenfolge der Friedensschritte weiter auseinander liegen und forderte einen klaren Ablauf, bevor die Verhandlungen am Mittwochnachmittag beendet wurden.

Erster Verhandlungstag: Fortschritt, aber Differenzen

Der erste Verhandlungstag in Abu Dhabi endete mit einer hitzköpfigen Sicherheitssicherung. Selenskyj hob hervor, wie wichtig ein breiter europäischer Sicherheitsrahmen sei, und bezeichnete die russische Idee als sehr schwierig. Gleichzeitig hob er hervor, dass keine offensichtlichen Dokumente vorliegen, die die genauen Verhandlungsparameter der USA mit Russland darstellen würden.

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Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski bestätigte die Kontinuität der Gespräche nach dem Abschluss des zweiten Tages. Er betonte, dass die Geschehnisse zeigen, wie dringend die Welt ein neues System zur Konfliktlösung braucht und dass die Gespräche fortgesetzt werden müssten.

Einfluss der US-Delegation und europäische Beobachter

Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff kündigten Pläne an, Moskau zu besuchen und dann Selenskyj in Dublin zu treffen. Kushner erklärte in Abu Dhabi, dass sowohl die ukrainische als auch die russische Delegation ihre Positionen in Vorbereitung auf die Gespräche etwas flexibler gemacht hätten, was zu einer gewissen Verringerung der Differenzen führen würde.

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Teilnehmende Vertreter der NATO und der EU waren zwar anwesend, nahmen aber nicht aktiv an den Verhandlungen teil. Diese Abwesenheit stützte die Ansicht einiger europäischer Regierungen, dass ohne Übernahme europäischen Sicherheitsbedürfnisse ein dauerhafter Frieden nicht erreichbar sei. Frankreich und die Bundesregierung betonten mehrfach, dass das Problem der europäischen Sicherheit nicht ignoriert werden könne.

Ausblick und kommende Schritte

Nach der Beendigung am Mittwochnachmittag kündigte Medinski an, dass die Gespräche mit der Ukraine weiterhin bestehen sollen. Gleichzeitig kündigte die Delegation an, dass die Gespräche konkret auf Deeskalation bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur sowie auf einen weiteren Gefangenenaustausch abzielen würden.

Der nächste wichtige Termin ist das G7-Ministertreffen in Paris, bei dem noch viel Arbeit zu erledigen sei. Parallel dazu planen die USA, die Verhandlungen auf ein europäisches Format zu erweitern, wobei europäische Befürchtungen hinsichtlich Sicherheit und Frieden im Fokus bleiben werden.

Der ukrainische Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umerov führt die Delegation in Abu Dhabi, während die Gespräche von den US-Vermittlern sowie dem emiratischen Außenminister Abdullah bin Sajed Al Nahjan moderiert wurden. Der weitere Verlauf der Verhandlungen bleibt ein entscheidender Schritt zur Beendigung des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Konflikts.