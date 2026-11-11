Selenskyj lobt US-Verhandlungen trotz Differenzen mit Russland

Ukraines Präsident Selenskyj zeigt sich zufrieden mit den von den USA vermittelten Gesprächen, warnt aber vor russischen Sicherheitsplänen ohne europäische Beteiligung.

Der ukrainische Staatspräsident Wladimir Selenskyj hat am späten Dienstagabend in Dänemark positive Signale aus den aktuellen Friedensgesprächen gemeldet. Er bezeichnete die trilateralen Verhandlungen als konstruktiv und substanziell, wobei er seine Zufriedenheit über die Gehörtes zum Ausdruck brachte. Die Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine sollen bereits am Mittwoch fortgesetzt werden, um weitere Fortschritte zu erzielen.

Konstruktiver Dialog trotz unterschiedlicher Positionen

Selenskyj betonte, dass er Veränderungen wahrnehme und sehr glücklich über die Entwicklungen sei. Dennoch liegen die Positionen zur notwendigen Reihenfolge der Friedensschritte weiterhin deutlich auseinander. Für Kiew ist die Abfolge der Schritte entscheidend, um eine stabile Lösung zu erreichen. Die USA planen, die Verhandlungen im weiteren Verlauf auf den gesamten europäischen Raum auszuweiten, was die Komplexität des Prozesses erhöht.

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Russland fordert breiteren Sicherheitsrahmen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor in Moskau erklärt, dass seine Regierung zunächst über einen breiteren europäischen Sicherheitsrahmen verhandeln wolle. Diese Idee stieß bei der ukrainischen Führung auf große Skepsis. Selenskyj nannte diesen Ansatz sehr schwierig und verwies darauf, dass man alle sehr vorsichtig mit diesem Thema behandelt, da niemand wirklich zu hundert Prozent verstehe, was Russland eigentlich beabsichtige.

Fehlende Transparenz bei US-Russland-Gesprächen

Eine zentrale Kritikpunkte bleibt die mangelnde Transparenz der bisherigen Absprachen. Niemand habe die Dokumente gesehen, in denen stehe, was die Amerikaner mit den Russen besprochen hätten. Diese Intransparenz erschwert die Einschätzung der tatsächlichen Fortschritte und der zugrunde liegenden Motive der beteiligten Parteien. Die Europäische Union und Frankreich haben mehrfach unterstrichen, dass es keinen dauerhaften Frieden ohne Berücksichtigung der europäischen Sicherheit geben könne.

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G7-Ministertreffen warnt vor unklaren Plänen

Zum Abschluss des G7-Ministertreffens in Paris wurde erneut betont, dass noch sehr viel Arbeit zu erledigen sei. Die neue US-Initiative zur Beendigung des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieges hat europäische Regierungen alarmiert. Viele Länder fordern eine direkte Beteiligung an den Gesprächen, um sicherzustellen, dass ihre Sicherheitsinteressen nicht überstimmt werden.

Zukünftige Ausweitung auf gesamteuropäische Ebene

Die USA wollen die Verhandlungen zudem im weiteren Verlauf auf Europa ausweiten, was neue Dynamiken in die diplomatischen Bemühungen bringt. Dies erfordert eine enge Abstimmung zwischen Washington, Kiew und den europäischen Hauptstädten. Die Sorge besteht darin, dass isolierte Absprachen zwischen den Großmächten die Interessen kleinerer Nationen ignorieren könnten. Daher bleibt die Forderung nach einer inklusiven Strategie bestehen, die alle betroffenen Akteure einbezieht.