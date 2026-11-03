Selenskyj nennt Prioritäten für Ukraine-Russland-Verhandlungen

Präsident Wolodymyr Selenskyj definiert drei Kernforderungen für geplante US-vermittelte Gespräche mit Russland. Bundeskanzler Merz fordert Selenskyjs Teilnahme am G20-Gipfel.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Treffen in Berlin drei konkrete Prioritäten für die anstehenden Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland unter US-Vermittlung genannt. Er forderte eine sofortige Waffenruhe zum Schutz der ukrainischen Energiewirtschaft und kritischen Infrastruktur. Diese Maßnahmen sollen Angriffe auf diese vitalen Systeme verhindern und die Basis für weitere diplomatische Schritte bilden.

Kernziele: Infrastruktur, Getreide und Gefangenenaustausch

Wolodymyr Selenskyj präsentierte die drei Hauptpunkte der ukrainischen Position klar und unmissverständlich. Neben dem Schutz der Infrastruktur steht die Beendigung der Blockade von Transporten über das Schwarze Meer auf der Agenda. Der ukrainische Präsident betonte, dass diese Forderung nicht nur für Kiew, sondern auch für Russland sowie Staaten in Afrika und Asien von Interesse sei. Der dritte Punkt betrifft den Austausch aller Gefangenen gegen alle, was ranghöchste Verhandlungen auf Staatenebene erforderlich macht.

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Selenskyj argumentierte, dass ein trilaterales Treffen der Staatsführer unverzichtbar sei. Er erwähnte ausdrücklich, dass die Anwesenheit europäischer Vertreter bei solchen Gesprächen wünschenswert sei, um die Legitimität und Tragweite der Verhandlungen zu stärken. Diese Forderungen wurden im Kontext der anstehenden diplomatischen Initiativen der USA präsentiert, die eine direkte Einmischung externer Mächte ohne Beteiligung der betroffenen Parteien ausschließen wollen.

Forderungen an Bundeskanzler Friedrich Merz und G20-Gipfel

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich öffentlich für eine direkte Einbeziehung von Wolodymyr Selenskyj in die Vorbereitungen zum kommenden G20-Gipfel ausgesprochen. Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin der Einladung von US-Präsident Donald Trump zum Treffen in den USA folge, dann müsse über die Ukraine gesprochen werden. Merz erklärte, dass der Präsident der Ukraine an diesem Tisch sitzen müsse, um die Interessen seines Landes direkt zu vertreten. Eine Ausschluss der Ukraine aus solchen Gesprächen sei völlig inakzeptabel.

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Der deutsche Bundeskanzler betonte, dass alle Gespräche zu einem Waffenstillstand und einem umfassenden Friedensabkommen führen müssten. Er räumte ein, dass es jedem Gastgeber frei stehe, Gäste einzuladen, jedoch sei die Beteiligung der Ukraine entscheidend für die Fairness des Prozesses. Merz äußerte seine Interesse an der Vorbereitung und Durchführung des G20-Treffens in Miami, wobei er die Notwendigkeit einer inklusiven Diplomatie hervorhob, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Selenskyjs Warnung vor russischen Ambitionen

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz warnte Selenskyj davor, sich Illusionen über die militärischen Ambitionen von Wladimir Putin zu machen. Der ukrainische Präsident erklärte, dass Russland beschlossen habe, ein friedliches und geeintes Europa als Feind zu betrachten. Er verwies auf die massive militärische Infrastruktur, die Russland in den letzten Jahren aufgebaut habe, und betonte, dass diese nicht nur für die Ukraine, sondern gegen ganz Europa gerichtet sei.

Selenskyj lehnte eine Einladung für Wladimir Putin nach Kiew kategorisch ab, da er davon ausging, dass dieser nicht kommen werde. Eine solche Einladung erachte er als destruktiv, genauso wie eine Einladung nach Moskau. Er sehe auch ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten skeptisch und erwarte nur weitere historische Lehrstunden ohne reale Schritte hin zu einem Frieden. Er betonte, dass man sich zusammensetzen und beweisen müsse, wo Russland als Aggressor unrecht habe.

Diplomatische Signale und aktuelle Entwicklungen

First Lady Melania Trump kündigte nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky ein Treffen mit Vertretern der Ukraine und Russlands im Weißen Haus an. Sie erklärte, sie persönlich werde die Repräsentanten der beiden Nationen zusammenbringen, die sich aktiv im Krieg befinden. Diese Initiative unterstreicht die wachsende Rolle nichtstaatlicher Akteure in der diplomatischen Konfliktlösung.

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Das Datum der Friedensverhandlungen steht fest, und die bereits beendete Feuerpause in Oleschky wird als positiver Schritt gewertet. Die Ukraine setzt auf eine Kombination aus militärischer Abschreckung und diplomatischem Druck, um ihre Souveränität zu wahren. Die internationale Gemeinschaft wird nun darauf achten, ob die genannten Prioritäten von Selenskyj in die konkreten Verhandlungsagenden einfließen und ob Russland bereit ist, ernsthaft über diese Punkte zu sprechen.