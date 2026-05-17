Der ukrainische Präsident Selenskyj wird sich mit dem moldauischen Regierungschef abstimmen, um das Vorgehen angesichts der russischen Schritte im Transnistrien zu besprechen. Russland hat die Ausstellung russischer Päpse im Separatisten-Stück Transnistrien erleichtert und den Druck auf Moldau erhöht. Putin reist nach Peking und wird sich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen, um die Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit zwischen Russland und China weiterzuentwickeln. Während des Treffens werden beide Staatschefs 'Ansichten zu wichtigen internationalen und regionalen Fragen' austauschen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich eng mit der Regierung der Republik Moldau über das Vorgehen angesichts der jüngsten Schritte Russlands in Bezug auf das Separatistengebiet Transnistrien abstimmen.

Russland hat die Ausgabe russischer Pässe im Separatistengebiet Transnistrien erleichtert, was den Druck auf Moldau verstärkt hat. Nach Angaben des Präsidenten Selenskyj hat Russland bei den jüngsten Angriffen auf Kiew Raketen eingesetzt, die in diesem Jahr hergestellt wurden, ohne Komponenten von europäischen, japanischen und amerikanischen Unternehmen. Putin reist am Dienstag nach Peking, um die 'umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit' zwischen Moskau und Peking zu stärken.

In Deutschland fordern die Grünen und Lib-Dem die Abschaffung aller Kernkraftwerke bis 2026 und die SPD spricht sich für die Verlängerung der Laufzeit bis 2035 aus





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Ukraine-Krieg Transnistrien Russland-China-Partnerschaft Putin-Selenskyj-Treffen Pfaderusslands

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