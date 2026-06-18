Selenskyj ruft russische Bevölkerung zum Handeln auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die russische Bevölkerung zum Handeln auf. Er fordert sie auf, Druck auf ihren Anführer Wladimir Putin auszuüben, um den Krieg zu beenden. Die Europäer sollten Moskau ihre Forderungen sowie ein Konzept vorlegen und klar machen, dass sie bereit sind, in den Dialog einzutreten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die russische Bevölkerung zum Handeln auf. Nach den massiven ukrainischen Angriffen auf Moskau sagt Selenskyj laut der Website European Pravda vor Journalisten: Es ist an der Zeit, zur Vernunft zu kommen und Druck auf euren Anführer auszuüben.

Wenn Kremlchef Wladimir Putin sich nicht dazu entschließt, diesen Krieg zu beenden, werde die Ukraine weiter 'antworten'. Entscheidend sei, dass das russische Volk allmählich begreife, dass nur eine einzige Person - Putin - diesen Krieg führe, während die einfachen Menschen den Preis dafür zahlen müssten, so Selenskyj. Der massive ukrainische Angriff auf Moskau setzt die dortige Luftabwehr enorm unter Druck. Videos aus der russischen Hauptstadt zeigen, wie die Abwehranlagen im Dauerfeuer versuchen, Drohnen abzufangen.

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet fordert die EU-Staats- und Regierungschefs vor ihrem Gipfel in Brüssel auf, Russland einen diplomatischen Dialog anzubieten. Die Europäer sollten Moskau ihre Forderungen sowie ein Konzept vorlegen und klar machen: Wir sind bereit, in den Dialog einzutreten, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag dem Fernsehsender Phoenix. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt der Ukraine weitere Unterstützung für ihren Verteidigungskampf gegen Russland zu.

Deutschland werde sich mit 200 Millionen Dollar, umgerechnet rund 174 Millionen Euro, an einem neuen US-Waffenpaket für Kiew beteiligen, sagt Pistorius am Rande eines Treffens mit Nato-Kollegen in Brüssel. Russland wirft den europäischen Staats- und Regierungschefs vor, US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel mit 'schädlichen Ideen' zum Ukraine-Krieg beeinflusst zu haben. Sie versuchten, ihn in eine wenig hilfreiche Richtung zu drängen, sagt der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, im russischen Staatsfernsehen.

Die Darstellung der Europäer, dass sich die militärische Lage der Ukraine verbessert habe, sei falsch. Trump sei jedoch ein starker Politiker, der an seinen eigenen Ansichten festhalte. Russland erwarte einen Besuch der Trump-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Ein Termin dafür stehe noch nicht fest.

Trump hatte beim G7-Gipfel in Frankreich auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen und danach Russland zu einem Friedensschluss mit der Ukraine aufgefordert. Zudem trug er eine G7-Erklärung mit, in der die territoriale Integrität der Ukraine unterstützt, eine Verschärfung der Russland-Sanktionen angekündigt und eine Ausweitung der Lieferungen von weitreichenden Waffen- und Flugabwehrsystemen an die Ukraine vereinbart wurde. Nach den tödlichen Schüssen auf einen exilierten russischen Künstler in Polen wird nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk ein Verdächtiger festgenommen.

Der Mann mit einem georgischen Pass sei möglicherweise an der Tat beteiligt gewesen, sagt Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. Der russische Aktionskünstler und Karikaturist mit dem Pseudonym Semjon Skrepezki war am Montag in der ostpolnischen Kleinstadt Biala Podlaska auf offener Straße mit fünf Schüssen getötet worden. Ein ukrainischer Drohnenangriff sprengt einen riesigen Behälter und erschüttert das wichtigste Energiedepot von Moskau. Videos zeigen die gewaltige Detonation.

Die Aktion ist Teil einer der schwersten Schläge gegen die russische Hauptstadt





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