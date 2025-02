Selenskyj spricht mit Trump über Frieden in der Ukraine

Europäische Chefdiplomaten fordern starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine transatlantische Zusammenarbeit. Selenskyj berichtet von einem Telefonat mit Trump über den Ukraine-Krieg und mögliche Friedensgespräche.

Die Ukraine und Europa müssen Teil jeglicher Verhandlungen sein, erklärten die europäischen Chefdiplomaten. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Außenminister, dass ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine eine notwendige Voraussetzung für eine starke transatlantische Sicherheit sei. Sie blickten auf die künftige Zusammenarbeit mit den USA und bekräftigten ihre Freude auf die Gespräche mit den „amerikanischen Verbündeten“ über das weitere Vorgehen mit Blick auf die Ukraine .

Die europäischen Chefdiplomaten riefen zu starken Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf und erinnerten daran, dass die Sicherheit des europäischen Kontinents in der gemeinsamen Verantwortung liege. „Wir arbeiten zusammen, um unsere kollektiven Verteidigungsfähigkeiten zu stärken“, hieß es in der Erklärung. Die Minister ließen aber auch die Bereitschaft zu zusätzlicher Verantwortung für die Ukraine erkennen. In der Erklärung hieß es: „Wir setzen uns angesichts des russischen Angriffskrieges für ihre Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität ein.“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der ehemalige US-Präsident Donald Trump führten ein längeres Telefonat über den Ukraine-Krieg. Selenskyj erklärte, Trump habe ihn über Einzelheiten seines Gesprächs mit Putin informiert. „Wir haben lange über mögliche Wege zur Erreichung von Frieden gesprochen“, erklärte Selenskyj. Trump habe ihm versichert, „alles zu tun, damit der Krieg Russlands gegen die Ukraine aufhört“. Beide vereinbarten, dass ihre Teams „unverzüglich“ beginnen sollten, zusammenzuarbeiten. Der „tägliche Arbeitsprozess“ werde nach der am kommenden Wochenende stattfindenden Münchner Sicherheitskonferenz beginnen. Die Ukraine werde aber weiterhin jeglichen Kompromiss zu ihrer Unabhängigkeit, territorialen Integrität und Souveränität ablehnen. Trump hatte zuvor erklärt, vor dem Gespräch mit Selenskyj lange mit Putin telefoniert und den „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart zu haben. Zudem vereinbarten beide Trump zufolge gegenseitige Besuche, später erklärte Trump, ein erstes Treffen sei in Saudi-Arabien geplant





