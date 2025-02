Selenskyj trifft in Riad auf die Weltpolitik: Sind Friedensverhandlungen im Gange?

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj reist zur selben Zeit nach Saudi-Arabien, als sich US- und russische Diplomaten in Riad treffen, um über die Zukunft der Ukraine zu beraten. Die überraschende Koinzidenz und die unterschiedliche Erfahrung der beteiligten Akteure lassen Spekulationen über geheime Friedensverhandlungen aufkommen.

Ukrainas Präsident Wolodymyr Selenskyj begann am Sonntagnachmittag seine Reise mit seinem Regierungsflugzeug vom Typ Airbus A-319 vom polnischen Rzeszów aus in Richtung der saudischen Hauptstadt Riad. Der ukrainische Präsident wird am Sonntagabend in Riad erwartet. Diplomatenkreisen zufolge war die Reise Selenskyjs schon lange geplant. Der ukrainische Präsident selbst erklärte am Samstag, dass er keine Einladung zu Verhandlungen über die Zukunft seines Landes erhalten habe.

Nichtsdestotrotz wirkt es ungewöhnlich, dass der ukrainische Präsident genau in diesem Moment in Riad eintrifft, wo hochrangige, wenn auch nicht die höchstrangigsten, Vertreter der USA und Russlands in der gleichen Stadt zusammenkommen wollen, um über die Zukunft der Ukraine zu entscheiden.Wie der US-Sender CBS berichtet, werden Außenminister Marco Rubio, Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz und der Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, von der US-Seite an den Verhandlungen in Riad teilnehmen. Alle drei haben fast keinerlei Erfahrung im Umgang mit Putins Regime und sind erst seit wenigen Tagen diplomatisch mit Russland befasst. Auf der russischen Seite hingegen sind Juri Uschakow, wichtigster außenpolitischer Berater des Kremls, der seit über 50 Jahren in der Diplomatie tätig ist, Sergej Naryshkin, ein Top-Spion, der an Putins Seite im sowjetischen KGB diente, und Kirill Dmitriev, ein in Stanford und Harvard ausgebildeter Finanzier, der Beziehungen zu Putins Familie unterhält. Klartext: Putin schickt seine Top-Elite, die sich mit der Manipulation und Instrumentalisierung von Amerikanern auskennt. Trump setzt hingegen auf diplomatische Greenhorns, die sich auf dem internationalen Parkett erst noch beweisen müssen.Ob und inwiefern der ukrainische Präsident Selenskyj oder Mitglieder seiner Delegation an den Verhandlungen teilnehmen werden, bleibt unklar. Da Trump jedoch auf einen schnellen Waffenstillstand in der Ukraine drängt, bleiben Kontakte in Riad nicht ausgeschlossen.





UKRAINE RUSSIA USA FRIEDENSVERHANDLUNGEN SAUDI-ARABIEN WOLODYMYR SELENSKYJ MARCO RUBIO PUTIN INTERNATIONALES

