Selenskyj trifft Merz: Europa soll bei Friedensgesprächen eingebunden werden

Ukraines Präsident Selenskyj warnt vor US-Monopol und fordert Europa an den Verhandlungstisch. Merz kündigt humanitäre Hilfe und neue Waffenkonferenz an.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich an einem besonderen Tag in Berlin, um mit Bundeskanzler Friedrich Merz über die dringende Rolle Europas im Konflikt zu sprechen. Die Besprechung findet vor dem Hintergrund der Ankündigung von Donald Trumps Unterhändler Steve Witkoff statt, der Dreiergespräche zwischen Washington, Kiew und Moskau in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbereitet hat. Selenskyj nutzt den Besuch, um deutlich zu machen, dass eine stabile Friedensordnung ohne europäische Mitbestimmung nicht möglich sei.

Strategie für Frieden ohne US-Monopol

Die ukrainische Führung betont, dass die USA zwar eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen, Europa jedoch zwingend in die Verhandlungsführung eingebunden werden muss. Selenskyj erklärte, dass Europa spätestens bei der Festlegung von Bedingungen für eine Waffenruhe am Tisch sitzen muss, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Gleichzeitig fordert er erste Schritte zur Deeskalation, bleibt aber skeptisch, ob Wladimir Putin wirklich an echten Verhandlungen interessiert ist oder nur eine Hinhaltetaktik verfolgt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist die lokal begrenzte Feuerpause in der Nähe von Oleschky, die von Friedrich Merz als Vorbild für weitere Abkommen gewürdigt wird, obwohl russische Marschflugkörperangriffe auf Kyjiw diese Bemühungen stark belasten.

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Milizärische Lage und deutsche Unterstützung

Die aktuelle Kriegsrealität wird von Friedrich Merz als düster beschrieben, wobei er von etwa 52.000 getöteten oder schwer verwundeten russischen Soldaten allein im Oktober spricht. Der Bundeskanzler betonte seine unverminderte Unterstützung für die Ukraine, weist aber darauf hin, dass Deutschland aktuell keine großen neuen Waffenpakete liefern kann. Stattdessen konzentriert man sich auf die Bewältigung der akuten Engpässe, insbesondere beim fehlenden Nachschub für Patriot-Raketenabwehrsysteme. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte zuvor erklärt, dass die Beschaffung aufgrund weniger Lieferungen aus den USA extrem schwierig sei. Merz versicherte Selenskyj, dass die Bundesregierung an seiner Seite stehe, während der Sicherheitsberater Günter Sautter täglich diplomatische Bemühungen koordiniert.

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Wirtschaftliche Hilfen und EU-Finanzierung

Um die humanitäre Lage in der Ukraine zu stabilisieren, hat Friedrich Merz weitere Hilfsmaßnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Euro angekündigt. Diese Mittel sollen primär der Instandsetzung der Energieversorgung und humanitären Zwecken dienen, benötigen jedoch noch die Genehmigung des Bundestags als überplanmäßige Ausgabe. Für das kommende Jahr ist ein ukrainischer Finanzbedarf von 70 Milliarden Euro zu decken. Merz schlägt vor, diesen Bedarf im mehrjährigen EU-Finanzrahmen zu verhandeln und somit die Last auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen. Damit soll sichergestellt werden, dass die finanziellen Verpflichtungen fair zwischen den europäischen Nationen aufgeteilt werden.

Geplante Koalitionstreffen und nächste Schritte

Der Fokus der aktuellen Gespräche in Berlin liegt auch auf der Vorbereitung eines weiteren Treffens aller Ukraine-Unterstützer, das in gut zwei Wochen stattfinden soll. Ziel ist es, die Position zu möglichen Friedensgesprächen abzustimmen und Lösungen für die kritischen Nachschubschwierigkeiten zu finden. Friedrich Merz mahnt alle Europäer zur Verantwortung, da nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Region zur Lösung beizutragen habe. Wolodymyr Selenskyj hat bereits seinen achten Besuch seit 2022 angekündigt: Er wird am 19. November zum Gipfeltreffen der Koalition der Willigen in Berlin erscheinen und am Folgetag am neunten deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum teilnehmen.