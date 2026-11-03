Selenskyj trifft Merz: Ukraine warnt vor Angriffen auf Energieinfrastruktur

Präsident Selenskyj besucht Kanzler Merz in Berlin. Themen sind Luftabwehr, Energieversorgung und geplante Friedensgespräche mit Russland in den VAE.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwochmittag einen unangekündigten Staatsbesuch in Berlin absolviert. Der Besuchsdirekteur traf sich mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt zu Gesprächen über die weitere Unterstützung Kiews.

Ursachen für den dringenden Berlin-Besuch

Die Sicherheitslage in der Ukraine verschärft sich rapide, weshalb Selenskyj die Bedeutung einer schnellen Entscheidung betonte. Er plante, noch am selben Tag auf einer Berliner Sicherheitskonferenz öffentlich zu sprechen. Ein zentrales Anliegen des Treffens war die Situation der ukrainischen Energieversorgung, die durch anhaltende russische Angriffe massiv beeinträchtigt wird.

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Themen Luftabwehr und Patriot-Raketen

Wolodymyr Selenskyj kündigte auf der Plattform X an, mit Friedrich Merz über die Ukraine-Flugabwehr zu verhandeln. Die Ukraine verfügt derzeit nicht mehr über ausreichende Munition für ihre Abwehrsysteme, was russische Streitkräfte für Großangriffe auf Ballungszentren nutzen. Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, doch der Mangel an Nachschub wird zur kritischen Schwachstelle.

Drohungen vor US-Zwischenwahlen am 3. November

Kurz vor seiner Ankunft in der deutschen Hauptstadt warnte Wolodymyr Selenskyj vor geplanten Aktionen der russischen Seite. Geheimdiensterkenntnissen zufolge plane Russland während der amerikanischen Midterms am 3. November einen massiven Angriff. Der ukrainische Präsident erklärte, die globale Aufmerksamkeit werde sich auf die US-Wahlen konzentrieren, wodurch die Notlagen in der Ukraine kaum wahrgenommen würden.

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Vorbereitung auf Gipfel der Koalition der Willigen

Bundeskanzler Friedrich Merz nutzte seinen Auftritt bei der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), um den Überraschungsgast anzukündigen. Er betonte, dass Wolodymyr Selenskyj mittags wieder bei ihm sei, um über Hilfsmöglichkeiten und einen weiteren Gipfel zu sprechen. Dieser soll nach Ankündigung des Kanzlers noch in diesem Jahr in Berlin stattfinden und den Zusammenschluss von derzeit 35 Staaten und Organisationen umfassen.

Diplomatische Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Parallel zu den Besuchen in Deutschland laufen Vorbereitungen für diplomatische Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Die USA vermitteln dabei in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi. US-Sondergesandter Steve Witkoff gab an, dass diese Verhandlungen bereits in der folgenden Woche stattfinden sollen. Europäische Politiker diskutieren intensiv darüber, wie viel Einfluss sie auf den Verlauf dieser Gespräche nehmen können.

Herausforderungen für die internationale Unterstützung

Ab Montag starten in Polen zudem militärische Übungen, an denen rund 2800 Soldaten aus elf Ländern teilnehmen sollen. Die anhaltende Dauer des Krieges stellt die Frage nach der langfristigen Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, die Kriegskosten zu finanzieren. Die Koalition der Willigen gilt als zentraler Pfeiler der Unterstützung, doch die Ressourcen sind begrenzt und die politische Dynamik ändert sich ständig.