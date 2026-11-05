Wolodymyr Selenskyj hofft auf mehr Unterstützung durch die Demokraten nach den US-Zwischenwahlen. Donald Trump verteidigt sein Team trotz Niederlage der Republikaner.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in dem Wahlsieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen eine Chance für verstärkte Unterstützung seines Landes. Er betonte in einem Interview mit Jan Böhmermann für das ZDF seine Dankbarkeit gegenüber allen Parteien, verwies jedoch darauf, dass die Demokraten die Verbindung zwischen den USA und Europa sowie die Hilfe an die Ukraine klarer kommunizieren. Diese klare Positionierung könnte den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, wenn der Kongress ähnlich wie Europa mit Geld und Waffen unterstützt.

Selenskyj erwartet Druck auf Putin

Wolodymyr Selenskyj äußerte die Erwartung, dass eine Unterstützung der Ukraine durch den Kongress, die der europäischen Haltung ähnelt, erheblichen Druck auf Wladimir Putin ausüben wird. Das Interview von Jan Böhmermann für das ZDF soll am Freitag um 23.00 Uhr im "ZDF Magazin Royale" ausgestrahlt werden und ist bereits vorher in der Mediathek verfügbar. Selenskyj dankte auch den Republikanern, betonte aber die klare Sprache der Demokraten bezüglich der Erneuerung der transatlantischen Verbindung.

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Kritik an Republikanern und Trumps Verteidigung

Der republikanische US-Senator Ted Cruz warf seiner Partei nach der Niederlage schwere Versäumnisse vor und bezeichnete die Ergebnisse als Abstrafung historischen Ausmaßes. Er kritisierte, dass zu viele Politiker die wirtschaftlichen Sorgen der Amerikaner nicht verstanden hätten, was sich in hohen Benzinpreisen und Zwangsversteigerungen zeigte. US-Präsident Donald Trump stellte sich hingegen hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth und bestritt Pläne für einen Wechsel, obwohl Insider einen möglichen Rücktritt des Ministers ankündigten.

Wirtschaftliche Sorgen treiben Wähler zur Urne

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani interpretierte die demokratischen Siege als Wunsch nach Wandel, den die Menschen in ihren Geldbörsen spüren. Er betonte, dass arbeitende Menschen die Mehrheit darstellen und eine Politik benötigt wird, die ihnen Würde ins Leben bringt. Die hohe Zahl von Blutplasma-Spenden und Fahrzeugpfändungen diente Ted Cruz als Beleg dafür, dass sich die wirtschaftliche Lage vieler Menschen bereits vor der Wahl deutlich verschlechtert hatte.

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Spannungen im Lager der Republikaner

Floridas scheidender Gouverneur Ron DeSantis sprach von nahezu existenzbedrohenden Folgen für seine Partei aufgrund der verheerenden Niederlage. Gleichzeitig räumte Donald Trump ein, dass ein möglicher Krieg gegen den Iran eine Rolle beim Verlust seiner Republikaner gespielt haben könnte. Pete Hegseth gilt als maßgeblicher Befürworter eines solchen Konflikts, was ihn möglicherweise auf die Abschussliste gesetzt hat, falls jemand für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht werden soll.

Erfolg von Abdul El-Sayed in Michigan

Abdul El-Sayed feierte seinen Sieg im Senat von Michigan als Absage der Wähler an einen hasserfüllten Wahlkampf der Republikaner. Er lehnte die Dämonisierung durch Mike Rogers ab, die sich auf seine muslimische und ägyptische Herkunft konzentrierte, und betonte, dass die Menschen dies zurückgewiesen haben. Dieser Erfolg steht im Kontrast zu den allgemeinen Verlusten der Republikaner und zeigt, dass Sachthemen und respektvolle Kampagnen weiterhin wichtig sind.