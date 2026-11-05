Selenskyj über Starlink und Musk: Warnung vor Macht der Tech-Milliardäre

Ukraines Präsident Selenskyj spricht im ZDF-Interview über Starlink-Einschränkungen, kritisiert Elons Musk und hofft auf US-Hilfe nach Wahlsieg der Demokraten.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Mittwochmorgen in Berlin zu kritischen Themen geäußert. Im Interview mit Jan Böhmermann in der Sendung "ZDF Magazin Royale" thematisierte er die Kommunikation mit SpaceX. Dabei ging er auf mutmaßliche Drosselungen der Dienste Starlink und Starshield ein. Selenskyj betonte die Notwendigkeit klarer Positionen im Krieg.

Starlink-Nutzung und Kritik an Musk

Der ukrainische Präsident dankte SpaceX für die zur Verfügung gestellte Verbindung. Dies war zu Beginn des Krieges sehr hilfreich für die Streitkräfte. Selenskyj warnte jedoch vor der Abhängigkeit von privaten Technologiekonzernen. Er verwies auf Äußerungen des Unternehmers Elon Musk im Jahr 2025. Musk hatte sich dort satt gesagt am "Schlachten" im Patt.

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Der Milliardär erklärte, die Ukraine werde am Ende ohnehin verlieren. Er forderte daher sofortige Friedensschließungen. Auch eine Absetzung Selenskyjs regte er an. Der ukrainische Präsident kritisierte, dass Musk den Krieg wegen der Verluste auf beiden Seiten ansieht. Er erinnerte daran, dass Russland der Aggressor und Kriegsanfänger sei. Soldaten würden auf fremdem Territorium verloren.

Machtkonzentration bei Tech-Milliardären

Jan Böhmermann fragte nach der Macht von Tech-Milliardären. Selenskyj sah hier ein Gefahrenpotenzial. Viel Macht bei einer sehr reichen Person sei problematisch. Eine solche Machtkonzentration sei auch bei Personen mit wenig Geld gefährlich. Ungleich gewichtete Machtverhältnisse seien mit Vorsicht zu genießen. Die USA dienten ihm als Beispiel für interne Macht.

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Der Einfluss von Elon Musk in seinen Botschaften sei relevant. Musk äußerte sich zu der Frage, wer in der Ukraine an der Macht sein soll. Diese Äußerungen seien kein bloßes Wortspiel. Wenn sie von einem sehr reichen Menschen kommen, haben sie Gewicht. Selenskyj warnte vor der Beeinflussung der Politik durch private Akteure.

Hoffnung auf US-Demokraten im Kongress

Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen zeigte sich Selenskyj zuversichtlich. Er hörte am frühen Morgen von den Midterms. Sein erster Gedanke galt der Unterstützung der Ukraine. Man spüre die Signale der Demokraten deutlich. Diese Partei spricht sich generell für die Unterstützung der Ukraine aus.

Die Demokraten fordern die Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa. Sie sprechen von finanzieller Unterstützung und Waffen. Dies sei etwas Positives für die Ukraine. Solche Maßnahmen könnten den russischen Präsidenten Wladimir Putin beeinflussen. Europa zeigt derzeit ebenfalls Stärke in der Unterstützung.

Politische Lage in den USA und Europa

Am Dienstag hatten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert. Dies geschah von den Republikanern unter Donald Trump. Auch die Mehrheit im Senat ging an die Demokraten über. Dies dürfte Trump innenpolitisch schwächen. Die Auswirkungen auf die Außenpolitik bleiben unklar.

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In Europa befürchtet man aggressives Auftritten Trumps. Kritiker werfen ihm einen russlandfreundlichen Kurs vor. Im Oktober legte er Sanktionen gegen Russland per Dekret auf Eis. Dies brachte ihm Kritik aus der eigenen Partei ein. Die Lage bleibt komplex und von Unsicherheiten geprägt.