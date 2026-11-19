In Berlin beraten 26 Staats- und Regierungschefs zur Ukraine-Politik. Bundeskanzler Merz und Präsident Selenskyj verurteilen russische Angriffe und fordern starken europäischen Frieden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Friedrich Merz haben bei einem gemeinsamen Treffen im Berliner Kanzleramt ihre Enttäuschung über das Kriegsverhalten Russlands zum Ausdruck gebracht. Die Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" fanden gezielt am selben Tag wie der Dreiergipfel in Shenzhen statt, bei dem sich Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping trafen. In Berlin steht die Bestätigung der Unterstützung für die Ukraine sowie die Vorbereitung auf künftige Friedensverhandlungen im Mittelpunkt.

Schutzinfrastruktur und russische Verluste

Wolodymyr Selenskyj betonte auf der Pressekonferenz, dass der Schutz der Brücken in der Ukraine künftig stärker im Fokus stehen müsse. Er äußerte seine tiefe Enttäuschung über das Verhalten Russlands im Kontext der Friedensbemühungen. Selenskyj zitierte dabei die harte Haltung des russischen Präsidenten: "Putin hat immer Nein gesagt". Die jüngste Beschädigung der Krim-Brücke wurde von dem ukrainischen Staatschef als klares Zeichen der Schwäche Moskaus interpretiert.

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Friedrich Merz ergänzte diese Einschätzung mit konkreten Zahlen zur militärischen Lage. Der deutsche Bundeskanzler führte aus, dass allein im Oktober Russland über 50.000 Soldaten verloren habe. Merz wies darauf hin, dass die maximalen Forderungen Russlands vom Dezember 2021 nicht realistisch seien. Er verwarf zudem die Idee, dass das sogenannte "Jalta-Format" den Frieden bringen könnte, und betonte stattdessen das Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens.

Diplomatische Aktivitäten und US-Einschaltung

US-Präsident Donald Trump hat sich telefonisch direkt in die laufenden Beratungen der "Koalition der Willigen" eingeschaltet. Teilnehmer-Kreise teilten RTL und ntv mit, dass Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner aus einem Flugzeug heraus angerufen habe. Kushner schaltete das Telefonat laut in die große Runde der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs ein, obwohl über die genauen Inhalte des Gesprächs derzeit keine Einzelheiten bekannt sind.

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Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobte im Berliner Kanzleramt die Einbindung Europas. Er verwies auf die Vereinbarung, die Ukraine und die USA in Abu Dhabi getroffen hatten, wonach Europa in zukünftige Friedensgespräche eingebunden werden soll. Rutte erklärte, dass es oberste Priorität habe, sicherzustellen, dass die Ukraine im kommenden Winter und darüber hinaus alles erhält, was sie für ihre Stärke und die Vorbereitung auf Verhandlungen benötigt.

Perspektiven und russische Reaktionen

Während die europäische Koalition in Berlin tagt, bleiben die militärischen Eskalationen auf der anderen Seite der Frontlinie bestehen. Aus der Ukraine berichten Korrespondenten über anhaltende russische Attacken, bei denen Brände ausgebrochen sind und mindestens eine Person verletzt wurde. Die Ukraine wirft Moskau vor, die Lücken in der europäischen Luftabwehr gnadenlos auszunutzen, um weitere Zerstörung anzurichten.

Auf der diplomatischen Ebene hat Wladimir Putin nach dem Dreiergipfel in Shenzhen die Europäer zu Sondierungsgesprächen nach Moskau eingeladen. Der Kremlchef argumentierte, dass die amerikanische Seite Druck auf ihn ausgeübt habe, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen. Putin kündigte an, dass man nach einem Besuch europäischer Delegierter in der russischen Hauptstadt entscheide, in welchem Format die weiteren Verhandlungen geführt werden sollen.

Parallel dazu drohte Putin mit Vergeltungsmaßnahmen für den Angriff auf die Krim-Brücke. Er erklärte, die Antwort Russlands werde "sehr viel schmerzhafter sein als Kiews Angriffe auf die Brücke". Russlands offizielle Darstellung behauptet, die Brücke sei ein rein ziviles Bauwerk, das nicht für Militärtransporte genutzt wird, und es würden keine Erdölprodukte darüber befördert. Diese Angaben wurden jedoch als nachweislich falsch kritisiert, da die Infrastruktur strategisch von großer militärischer Bedeutung ist.