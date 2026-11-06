Selenskyj warnt vor Großangriff auf Energieinfrastruktur im Winter

Ukraine-Präsident Selenskyj droht mit russischen Angriffen auf Brücken und Stromnetze. Europa fordert Mitsprache bei Friedensverhandlungen in Abu Dhabi.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainische Bevölkerung in einer Abendansprache vor einer bevorstehenden Welle russischer Angriffe auf kritische Infrastruktureinrichtungen gewarnt. Geheime Nachrichtendienstinformationen legten nahe, dass Moskau gezielte Offensiven gegen den Energiesektor sowie gegen wichtige Brücken des Dnipro-Flusses plante. Selenskyj betonte, dass seine Armee sich aktiv auf diese Drohungen vorbereite, wies jedoch darauf hin, dass die militärische Lage für das ukrainische Heer äußerst komplex und herausfordernd bleibe. Die Warnung erfolgte vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Winters, der bereits jetzt massive Probleme in der zivilen Versorgung verursacht.

Taktische Angriffe auf Öl- und Gassektor

Als direkte Antwort auf die Bedrohung der eigenen Energieversorgung setze die Ukraine laut Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre eigenen militärischen Operationen gegen die russische Ölindustrie fort. Der ukrainische Staatschef bestätigte auf der sozialen Medien-Plattform Telegram, dass der Einsatz gegen russische Ölraffinerien und Verarbeitungsanlagen weitergehe. Diese Gegenmaßnahmen seien als Vergeltung für die massiven russischen Angriffe auf ukrainische Energieanlagen zu verstehen. Russische Behörden hatten in der vergangenen Woche über mehrere solcher ukrainischen Attacke berichtet, Kiew hatte sich jedoch offiziell nicht eindeutig zu den Ursprüngen dieser Operationen bekannt.

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Dringender Bedarf an Patriot-Raketen

Wolodymyr Selenskyj nutzte seine Ansprache, um eindringlich bei seinen internationalen Partnern um schnellere Lieferungen von Abfangraketen für das Patriot-Luftabwehrsystem zu bitten. Der Präsident betonte, dass jeder einzelne Tag im Rahmen dieser Rüstungslieferungen von entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit sei. Er forderte seine ausländischen Partner auf, die Zusagen nicht weiter zu verschieben, da die Verzögerungen direkte Konsequenzen für die Abwehrfähigkeit des Landes hätten. Die Lücken in der Luftverteidigung würden es russischen Drohnen und Raketen erleichtern, zivile Ziele zu treffen.

Konflikt zwischen Kiewer Regierung und Stadtverwaltung

Spannungen innerhalb der ukrainischen Politik haben sich im Streit über die Vorbereitung der Hauptstadt Kiew auf den Winter öffentlich zugespitzt. Bürgermeister Vitali Klitschko wies die Kritik von Präsident Wolodymyr Selenskyj zurück und warf der Zentralregierung vor, die Genehmigung eines Notfallplans für die Millionenmetropole verzögert zu haben. Klitschko beschuldigte die Regierungsführung in Kiew, die Hauptstadt durch ständige Manipulationen zu schwächen und ihre Überlebensfähigkeit zu gefährden. Selenskyj hingegen bezeichnete die Lage in der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern als äußerst ernst und führte die schweren Ausfälle bei Strom und Wasser auf ausbleibende Vorbereitungen zurück.

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Diplomatische Spannungen bei Friedensgesprächen

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte nachdrücklich, dass ein mögliches Friedensabkommen im Ukraine-Krieg nicht ohne die direkte Beteiligung der Europäischen Union abgeschlossen werden dürfe. Kaja Kallas stellte klar, dass die Europäische Union zwingend in die Umsetzung jedes Vertrags einbezogen werden müsse. Dies geschah vor dem Hintergrund der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein sehr großes Abkommen mit Russland vorzubereiten, das möglicherweise ganz Europa betreffen könnte. Unterhändler Russlands, der Ukraine und der USA sind für den kommenden Dienstag und Mittwoch nach Abu Dhabi zu Dreiergesprächen eingeladen.

Militärische Unterstützung aus Spanien und Estland

Parallel zu den diplomatischen Bemühungen erhöht sich die materielle Unterstützung für Kiew durch internationale Partner. Spanien stellt der Ukraine ein neues Paket an Militärhilfe im Wert von 437 Millionen Euro zur Verfügung, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte. Selenskyj sprach sich nach einem Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez für die konsequente Unterstützung aus. Gleichzeitig bestätigte Estland den Einsatz eines neuen US-Truppenkontingents für neun Monate an der Grenze zu Russland, was Estlands Verteidigungsminister Martin Herem als Eckpfeiler der Nato-Strategie gegen die russische Bedrohung bezeichnete.