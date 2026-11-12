Selenskyj warnt vor Starlink-Störungen durch USA, Kiew sucht Diplomatie

Präsident Wolodymyr Selenskyj meldet massive Einbrüche beim US-Satellitendienst Starshield. Gleichzeitig versuchen Unterhändler in Moskau, einen Deal mit Russland auszuhandeln.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine gravierende Verschlechterung der Satellitenkommunikation für die ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Diese technischen Ausfälle betreffen den von der US-amerikanischen Firma SpaceX bereitgestellten Dienst Starshield und haben Auswirkungen auf die gesamte Frontlinie sowie auf russisch besetzte Gebiete. Die Situation verschärft sich, während gleichzeitig diplomatische Initiativen von US-Unterhändlern in Russland stattfinden, um eine friedliche Beendigung des Konflikts zu erreichen.

Technische Krise bei militärischer Satellitenverbindung

Selenskyj erklärte auf der sozialen Plattform Telegram, dass die Ukraine seit mehreren Tagen erhebliche Störungen bei der Nutzung von Starshield verzeichne. Bei Starshield handelt es sich um die militärische Variante des bekannten Kommunikationssatellitendienstes Starlink, der von dem US-amerikanischen Tech-Milliardär Elon Musk betrieben wird. Die Ukraine ist für ihre Drohnenoperationen, die Flugabwehr und die allgemeine Kommunikation an der Front vollständig auf diese Satellitenverbindung angewiesen.

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Der ukrainische Staatschef betonte, dass es sich bei den aktuellen Einschränkungen nicht um zufällige technische Probleme handele. Stattdessen gehe die ukrainische Führung von einer systematischen Geschwindigkeitsbegrenzung aus, die den Datenverkehr künstlich drosselt. Diese Entwicklung stellt eine direkte Gefahr für die militärische Effizienz der ukrainischen Armee dar, da die präzise Steuerung von Drohnen und die Koordination von Verteidigungsmaßnahmen ohne stabile Satellitenkommunikation stark beeinträchtigt werden.

Diplomatische Bemühungen in Moskau und russische Kriegsführung

Gleichzeitig hat sich die diplomatische Ebene weiter zugespitzt, als der US-Berater Jared Kushner und sein Mitarbeiter Steve Witkoff Moskau besuchten. Dort trafen sie sich mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin, um über die zukünftige Gestaltung des Krieges zu sprechen. Dabei schlug Putin am selben Nachmittag eine sogenannte humanitäre Mission im ukrainisch kontrollierten Ort Kostjantyniwka in der Region Donezk vor. Die Region ist ein kritischer Teil des Verteidigungsgürtels der ukrainischen Streitkräfte, zu dem neben Druschkiwka, Kramatorsk und Slowjansk weitere strategische Orte gehören.

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Russische Truppen versuchten bereits seit längerer Zeit, Kostjantyniwka einzunehmen, waren dabei jedoch bisher nicht erfolgreich. Kritiker fragen sich, ob Kushner und Witkoff die militärische Logik hinter Putins Vorschlag verstehen. Es besteht die Befürchtung, dass eine Pause der Kämpfe und entmimte Straßen Russland nutzen würde, um Nachschub an die Front im Donbas zu bringen. Dies könnte dazu führen, dass Russland seine Kriegsziele schneller erreichen könnte, anstatt einen echten Friedensprozess einzuleiten.

Neue Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur

Während der diplomatischen Spannungen haben russische Luftangriffe in der Nacht auf Donnerstag schwere Schäden in acht Regionen der Ukraine verursacht. Der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj gab auf Telegram bekannt, dass sich die Angriffe vor allem gegen die Energie- und Verkehrsinfrastruktur richteten. Eine Drohne traf am Morgen ein neunstöckiges Wohnhaus in der Hauptstadt Kyjiw, wobei eine Person getötet und mindestens sechs weitere verletzt wurden. Drei weitere Menschen konnten aus den Trümmern gerettet werden.

Der russische Angriff erstreckte sich auch auf weitere wichtige Infrastrukturelemente. Russische Truppen griffen eine Anlage zur Stromerzeugung in Saporischschja an und zerstörten Hochspannungs-Umspannwerke in den Regionen Odesa und Riwne. Diese gezielten Zerstörungen schwächen die wirtschaftliche Basis der Ukraine weiter, die bereits durch die ständigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur unter Druck steht. Die Abhängigkeit Kiews von westlicher Unterstützung und diplomatischem Schutz wird durch diese Entwicklungen noch einmal verdeutlicht.

Ukrainische Gegenangriffe und innere Sicherheit in Russland

Als Reaktion auf die anhaltenden russischen Offensiven haben die ukrainischen Streitkräfte einen symbolträchtigen und strategisch wichtigen Schlag gegen die russische Ölindustrie geführt. Medienberichten zufolge griffen ukrainische Drohnen die Ölraffinerie in Omsk an. Diese Raffinerie, rund 2500 Kilometer von der Ukraine entfernt, ist die größte ihrer Art in Russland und kann etwa 20 Millionen Tonnen Öl pro Jahr verarbeiten. Videos, die von dem pro-ukrainischen Telegram-Kanal Exilenova+ verbreitet wurden, zeigen den Moment des Einschlags sowie die in Flammen stehende Anlage.

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Neben den militärischen Auseinandersetzungen ereignete sich ein weiterer Vorfall, der die Sicherheit in Russland unterstreicht. Bei einer Autoexplosion in St. Petersburg wurde am Morgen ein Offizier der russischen Luftstreitkräfte getötet. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Mordes ein. Obwohl russische Behörden in der Regel keine Details zu Rang oder Truppenzugehörigkeit nennen, berichteten Telegram-Kanäle, dass der Mann als Offizier im Einsatz war. Solche Vorfälle nehmen in Russland im Zuge des Angriffskrieges zu und zeigen, wie sich die Konflikte auch in den hinteren Regionen des Landes ausbreiten.