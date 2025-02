Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor den westlichen Verbündeten die wachsende Bedrohung durch Russland gewarnt und die Notwendigkeit eines stärkeren europäischen militärischen Aufbaus betont.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine westlichen Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz erneut vor Russland gewarnt und für die weitere Unterstützung seines Landes geworben. Selenskyj betonte in seiner Ansprache, dass Russland keinen Frieden wolle, was sich täglich aufs Neue zeige. Er rief die europäischen Politik er und Wirtschaftsvertreter auf, zu handeln - zu ihrem eigenen Wohl.

\Der ukrainische Präsident teilte mit: „Ich kann sie nur dazu aufrufen, zu handeln – zu ihrem eigenen Wohl.“ Er drückte sein Vertrauen in Europa aus, forderte aber gleichzeitig einen dringenden Ausbau eigener Streitkräfte. Selenskyj betonte, dass Friedensgespräche, die vom US-Präsidenten Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht gestellt wurden, nur mit der Ukraine und unter Einbeziehung Europas am Tisch stattfinden dürften. \Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz eröffnet und sich für eine langfristige Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Er betonte, dass jede Verhandlungslösung die Ukraine mit eigenen Streitkräften ausstatten müsse, die in der Lage seien, jeden erneuten russischen Angriff abzuwehren.





