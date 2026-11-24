Präsident Selenskyj kritisiert Belarus' Präsident Lukaschenko scharf, der sich als Sicherheitsgarant für ein Treffen mit Putin in Moskau angeboten hat. Selenskyj bezeichnet das Angebot als unseriös und erinnert daran, dass die Ukraine Sicherheitsbedenken hat und Treffen auf neutralem Boden bevorzugt.

Das geht aus einem Video des ukrainischen Portals »Novyny« hervor, das augenscheinlich nach einer Pressekonferenz Selenskyjs mit dem ungarischen MinisterpräsidentenIn der Situation auf dem Video wird Selenskyj auf eine Interview-Äußerung Lukaschenkos angesprochen, der anbietet, ihm als Sicherheitsgarant auf dem Flug nach Moskau zu dienen.

Daraufhin entgegnet der frühere Komiker und Schauspieler, Lukaschenko könne doch KremlchefDann fragt Selenskyj in ernstem Ton, warum Lukaschenko »unseriöse Dinge« vorschlage. »Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kyjiw treffen«, sagte der Ukrainer. Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernst zu nehmen.

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, er könnte sich als Garant für Selenskyjs Sicherheit auf dem Flug nach Moskau zu ihm setzen, um so Verhandlungen in der russischen Hauptstadt zu ermöglichen – wohl wissend, dass der Ukrainer eine Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt und dies unter anderem mit Sicherheitsbedenken begründet hatte.seit Langem ein persönliches Treffen mit Putin, allerdings auf neutralem Boden. Der Kreml hat sich bislang nur zu einem Treffen in Moskau bereiterklärt, was die ukrainische Seite und ihre Verbündeten als unannehmbar betrachten.

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Der oft als letzter Diktator Europas bezeichnete Machthaber Lukaschenko gilt als Putins engster Verbündeter im Ausland. Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatte die russische Armee auch versucht, von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw vorzustoßen. Dieser Vorstoß scheiterte. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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