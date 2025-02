Selfiesandra: Abnehm-Erfolg vor „Let's Dance“ - Fit und Selbstbewusst für den Tanz

Sandra Safiulov, bekannt als „Selfiesandra“, startet am 21. Februar 2025 bei der 18. Staffel von „Let's Dance“. Bevor sie sich auf die Tanzfläche begibt, hat sie bereits einen beachtlichen Abnehmerfolg erzielt. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten und ihrem Humor ist sie bereit für die Herausforderungen des Tanzwettbewerbs.

Mit dem Start der 18. Staffel von „ Let's Dance “ am 21. Februar 2025 begeben sich prominente Persönlichkeiten auf eine Reise zu körperlichen Höchstleistungen. Selbstverständlich sind dabei Gewichtsabnahme n keine Seltenheit. Eine Kandidatin kann jedoch bereits vor der Show einen beachtlichen Erfolg vorweisen. Sandra Safiulov , besser bekannt als „ Selfiesandra “, ist vor allem als Influencer in und Podcasterin bekannt.

Obwohl sie im Fernsehen bisher nicht allzu oft zu sehen war, wird sich das nun ändern. Gemeinsam mit 13 anderen Kandidaten und Kandidatinnen tritt sie bei der RTL-Show an und kämpft um den Titel „Dancing Star 2025“.Sandra, 25 Jahre alt, feierte bereits im vergangenen Jahr einen privaten Erfolg. „Zum Jahresbeginn habe ich den Entschluss gefasst, wieder aktiver zu werden“, berichtet sie. „Seitdem gehe ich jeden Tag mega viele Schritte, habe ein Laufband jetzt, stretche mich, gucke auf meine Ernährung.“ Die Ergebnisse lassen nicht lange auf sich warten: „Ich habe schon Bock, einfach fit zu sein und gesund zu sein. Ich habe ja jetzt auch im letzten Jahr über 20 Kilo schon abgenommen. (...) Oder jetzt vielleicht sogar bald 23, 24.“ Früher spielte Sandra über zehn Jahre lang Fußball, doch die Bequemlichkeit der Liefer-Apps in Köln führte zu einem Rückgang ihrer Aktivität. Jetzt setzt sie wieder voll auf Bewegung.Doch auch vor ihrem Abnehmerfolg trat Sandra stets selbstbewusst auf. „Ich war immer schon selbstbewusst gewesen“, betont sie. „Es war immer schon so, weil ich glaube, das ist zu 100 % die Erziehung, die ich hatte.“ Die Meinung von Fremden kümmert sie wenig: „Random Leute aus dem Internet, die haben mich noch nie im Leben persönlich getroffen! Deswegen kannst du gar nicht sagen, wie beschissen ich wirklich bin.“ Die Meinung ihrer Familie und Freunde hingegen ist ihr wichtig: „Also, wenn die sagen: ,Sandra, das ging gar nicht!’, dann bin ich schon so: Stimmt, scheiße, ich bin ein Arschloch gewesen.“ Obwohl Sandra aktuell diszipliniert trainiert, sieht sie ihre Entwicklung mit Humor: „Da muss auf jeden Fall noch gut 30 Kilogramm Fett vom Bauch weg, Alter!“, lacht sie. Das eiserne Training für den „Let's Dance“-Titel 2025 könnte dabei auf jeden Fall helfen





