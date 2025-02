SelfieSandra bei Let's Dance: Influencerin hat 20 Kilo abgenommen!

SelfieSandra (25) versucht ihr Glück bei Let's Dance und verrät im Podcast der Show, dass sie bereits 20 Kilogramm abgenommen hat. Sie ist noch nicht am Ziel und möchte weitere 30 Kilogramm Fett verlieren. Sandra Safiulov ist keine Unbekannte im TV, bereits im vergangenen Jahr war sie Teil von 7 vs. Wild und nahm dort durch Verzicht auf Nahrung 10 Kilogramm ab.

Zu Beginn des Jahres hat SelfieSandra (25) den Kampf gegen überschüssige Kilos aufgenommen – und mit großem Erfolg! Am kommenden Freitag versucht die Influencer in ihr Glück bei Let's Dance und war deshalb beim offiziellen Podcast der Show zu Gast. Dort erzählt sie, dass sie bereits rund 20 Kilogramm abgenommen hat. 'Seitdem gehe ich jeden Tag megaviele Schritte, habe ein Laufband jetzt, stretche mich und achte auf meine Ernährung', verrät sie.

Bevor Sandra nach Köln zog, bewegte sie sich ausgiebig und spielte beispielsweise leidenschaftlich gerne Fußball. In ihrer neuen Wahlheimat entdeckte sie ihre Liebe für Lieferservices, die verlockende Angebote hatten, scherzt sie. Ihrem Vorhaben, die Kilos zum Purzeln zu bringen, ist Sandra bisher schon erfolgreich nachgekommen – doch am Ziel ist sie noch lange nicht! 'Da muss auf jeden Fall noch gut 30 Kilogramm Fett vom Bauch weg, Alter', stellt sie klar. Für Sandra, die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, ist die beliebte Tanz-Show nicht die erste Formaterfahrung. Bereits im vergangenen Jahr war die Podcasterin Teil von 7 vs. Wild. In dieser Zeit sagte sie ihren Pfunden schon einmal den Kampf an. Während des Outdoor-Abenteuers verzichtete sie nahezu komplett auf Nahrung – und das ganze zwei Wochen lang! 'Ich glaube, ich habe in einer Woche fast zehn Kilo runter. Ich glaube, man sieht es mir im Gesicht an. Es ist ein guter Start, um weiter abzunehmen. '7 vs. Wild' sollte ja eh meine Diät sein', berichtete sie anschließend in einem YouTube-Video.





