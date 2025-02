SelfieSandra: Vom Youtuber-Haus in Let's Dance

SelfieSandra, die Königin der Selbstironie, begeistert ihre Follower mit ihrer unperfekten Art. Von ihrem ersten Video mit Laserluca bis hin zu ihrem Auftritt in „Let's Dance“ – wir zeigen dir alles über den Aufstieg der Influencerin.

SelfieSandra, als Königin der Selbstironie bekannt, begeistert ihre Community mit ihren Clips auf YouTube, Instagram und TikTok. Im Gegensatz zu den meisten Influencer n liebt sie Kölsch und Bratwurst, raucht und offenbart in ihren Videos riesige Wissenslücken. Genau diese natürliche Art wird von ihren Followern geschätzt. Seit 2019 hostet sie zusammen mit Laserluca den erfolgreichen Podcast „Dick & Doof“ und war 2024 Teil der Survival-Reality-Show „7 vs. Wild“.

Nun mischt sie als Kandidatin bei „Let's Dance“ mit. SelfieSandra wuchs als Sandra Safiulov in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen auf und hat mehrere Geschwister. Die Familie hat russische Wurzeln. Sie besuchte das Einstein-Gymnasium in Rheda-Wiedenbrück, fiel jedoch bei der Abiturprüfung durch. Ein Glücksfall war die Schulzeit dennoch: Dort lernte sie Luca Tilo Scharpenberg alias Laserluca kennen, der ihren weiteren Karriereweg entscheidend prägen sollte. Sandra Safiulov wurde eher zufällig zu einer Content-Creatorin – angeblich war es nie ihr Plan, auf Social Media durchzustarten. Nach der Aufnahme einiger Videos mit Laserluca ging jedoch alles ganz schnell. 2019 startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal unter dem Pseudonym SelfieSandra. Dort unterhält sie ihre Zuschauer:innen dabei, wie sie sich die Zähne putzt oder Workouts macht. Ihre unperfekte Art ist zu einem Markenzeichen geworden. Laserluca ist nicht der Bruder von SelfieSandra, sondern der Bruder ihrer besten Freundin. Als die beiden ihr erstes Video aufnahmen, betrieb er bereits einen erfolgreichen YouTube-Kanal und Sandras humorvolle und selbstironische Art kam bei seinen Follower:innen offenbar gut an. So wurde sie zu einem festen Bestandteil auf Laserlucas Kanal. Eine Ausbildung, die Sandra nach der Schule begonnen hatte, brach sie aufgrund des enormen Social-Media-Erfolgs ab. Sie zog von Bielefeld nach Köln und lebte dort zunächst mit anderen Influencern in einem Youtuber-Haus. Inzwischen hat sie eine eigene Wohnung in der Domstadt bezogen. Im Juli 2019 startete Sandra gemeinsam mit Luca den wöchentlichen Comedy-Podcast „Dick & Doof“. Laut dem Branchenmagazin „Meedia“ verzeichnete „Dick & Doof“ im Juli 2024 stolze 2,81 Millionen Downloads und lag damit auf Platz 9 der Top-50-MA-Podcast-Charts. Im Mai 2024 brachte sie in Kooperation mit der Firma „Ice Cream United“ ihre eigene Eiskreation „Marshmallow Candy“ auf den Markt. 2024 nahm SelfieSandra an der vierten Staffel von „7 vs. Wild“ teil, einer der härtesten Survival-Shows im Streaming-Bereich. Darin wurde sie mit sechs Mitstreiter:innen im Tal Breast Creek im Gebirge des Lindis Pass (Neuseeland) ausgesetzt. Dort musste sie 14 Tage ohne High-Tech-Equipment überleben. Die Kandidat:innen filmten ihren Überlebenskampf selbst. Selfiesandra musste aus gesundheitlichen Gründen an Tag acht abbrechen. In der 18. Staffel kämpft die Influencerin um den Titel „Dancing Star“. Über ihre Teilnahme sagte die 25-Jährige RTL vor Show-Start: 'Ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen so Bock, dass es endlich losgeht, aber auch so Angst und Respekt vor der Herausforderung und den Schmerzen.' Sie betonte: 'Nach 'Let's Dance' geh ich als neuer Mensch raus, der hoffentlich mal mit einer Sportart durchzieht.' SelfieSandra gilt derzeit als Single und ist auch nicht verlobt. Ein absolutes No-Go bei einem Partner sei für sie, wenn er zu anhänglich ist, sagte sie bei „deep und deutlich“. Auf die Frage, wen sie denn gerne einmal küssen würde, antwortete Sandra: 'Nimo, den Deutschrapper. Den finde ich hot.' Dieser ist jedoch längst verheiratet. Unter ihren Follower:innen kursiert anhaltend das Gerücht, dass SelfieSandra und ihr Podcast-Partner Laserluca ein Paar sind. Eine Beziehung dementierten die beiden in einem Tiktok-Video – und befeuerten damit gleichzeitig die Spekulationen.





