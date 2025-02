Selina Freitag auf dem Podest, Thea Minyan Björseth nach Sturz ins Krankenhaus

Bei der WM-Generalprobe in Ljubno hat Selina Freitag erneut auf das Podest gesprungen. Der Wettkampf wurde jedoch überschattet vom schweren Sturz der Norwegerin Thea Minyan Björseth, die ins Krankenhaus gebracht wurde.

Skispringen WM Ljubno Selina Freitag Thea Minyan Björseth Sturz Verletzung Sportnachrichten

