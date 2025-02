Selina Freitag sorgt vor der WM für Aufsehen

Selina Freitag zeigte vor der Weltmeisterschaft in Ljubno zwei starke Leistungen und erreichte zweimal Platz zwei. Katharina Schmid konnte ebenfalls wieder auf das Podest springen. Luisa Görlich feierte ein starkes Comeback nach einem Kreuzbandriss.

Selina Freitag Katharina Schmid Luisa Görlich Skispringen Weltcup WM Ljubno

