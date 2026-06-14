Selina Söders Tochter: Von der Politik ins Dressurreiten

Die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten ist nicht nur in der Politik zu Hause. Sie ist eine der größten deutschen Nachwuchs-Hoffnungen im Dressurreiten und hat bereits als Model gearbeitet. BILD traf sie zum Doppel-Interview.

Bayerischer Ministerpräsident Söders Tochter Selina ist nicht nur in der Politik zu Hause. Die 26-jährige Dressurreiterin gehört zu den größten deutschen Nachwuchs-Hoffnungen im Dressurreiten . Ihr Lebensgefährte Raphael Netz , 27, ist bereits in der Weltspitze angekommen.

BILD traf die beiden zum Doppel-Interview. Raphael Netz: Das ist auf jeden Fall das Ziel für uns beide. Bei Olympia ist es noch schwieriger, weil das deutsche Team nicht aus vier Reitern besteht, sondern aus drei. Olympia 2028 steht im Kalender und darauf bereiten wir uns intensiv vor, das ist auf jeden Fall unsere Motivation.

Netz: Ich war Reservist. Bis zwei Stunden vor dem Start hätte ich eingewechselt werden können. Selina Söder: Ich bin das erste Jahr nicht mehr in der U25. Ich will mich bei den Senioren etablieren.

Ich habe ein paar jüngere Pferde, die will ich erfahrener machen, damit sie den nächsten Schritt machen können. Wir sind noch sehr jung und können zum Glück noch lange mitreiten. Sie haben offensichtlich viele Talente: Kürzlich haben Sie als Model für Strenesse gearbeitet, haben zusammen nordöstlich von München einen Ausbildungsbetrieb für Dressurpferde. In welcher Rolle fühlen Sie sich am meisten zu Hause?

Söder: Wir sind auf jeden Fall Sportler. Das ist das, was wir hauptsächlich machen und das macht uns extrem viel Spaß. Gerade weil wir Sportler sind, macht es uns aber auch Spaß, uns selbst zu challengen - in jeglicher Hinsicht. Deswegen wollten wir uns auch selbstständig machen.

Söder: Wir haben oft unterschiedliche Ansichten, wollen zum gleichen Ziel, aber nicht immer auf dem gleichen Weg. Söder: Er ist ein bisschen mutiger. Aber ich habe ja BWL studiert und da lernt man auch, mit Risiken umzugehen. Aber das Mittelding macht es dann aus.

Netz: Wir haben einen halben Stall gepachtet. Darin stehen 17 Pferde, die uns zum Teil selbst gehören und teils Kundenpferde sind. Söder: Sinn der Sache ist, dass wir unseren Sport machen können. Wir sind breit aufgestellt.

Wir haben den Verkauf und wir haben Pferde zur Ausbildung, die wir dann auch auf Turnieren vorstellen können. Netz: Der Verkauf ist meine Baustelle. Selina übernimmt unsere mediale Präsenz und macht das gigantisch gut. Das hält mir auch den Rücken frei.

Söder: Es sind schon ein paar, an die wir echt glauben. Aber viele sind auch noch jünger, da ist der Weg noch sehr weit. Die werden uns noch zeigen, ob sie bereit sind. Sportkarriere zusammen, Unternehmen zusammen, Freizeit zusammen - wie kriegen Sie denn mal Abstand voneinander?

Netz: Wir brauchen keinen Abstand. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Das ist für mich zum Abschalten genug. Söder: Es ist auch meistens so, wenn wir zu Hause sind: Okay, der Tag ist vorbei, mit den Pferden sind wir fertig.

Aber nach zehn Minuten spricht man doch wieder über ein Pferd. Wenn wir da nicht beide so drin wären, würden wir es wahrscheinlich gar nicht miteinander aushalten. Wie war es denn, mal ohne Pferd vor der Kamera zu stehen? Söder: Es hat echt Spaß gemacht.

Es war etwas Besonderes und auch ganz anderes. Wenn ich auf einem Turnier bin, geht es ja in erster Linie um das Pferd. Ich muss es in Szene setzen. Diesmal galt die gesamte Aufmerksamkeit nicht dem Pferd, sondern mir, damit die Ästhetik des Gesamtbildes perfekt wird





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