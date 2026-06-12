SellerSprite startet Amazon Growth Intelligence Toolkit 2026

Das neue Toolkit hilft Amazon-Verkäufern bei Entscheidungen zu Produktforschung, Keywords, Pricing und Werbung - inmitten steigender FBA-Gebühren und KI-Werbeänderungen.

SellerSprite hat seinen Amazon Growth Intelligence Toolkit 2026 vorgestellt, eine einheitliche Plattform, die Produktanalyse, Keyword-Recherche, Preisgestaltung, Werbung und Rentabilitätsdaten für Amazon - Verkäufer verbindet, die mit steigenden Gebühren und KI-gesteuerten Werbeänderungen konfrontiert sind.

CHENGDU, CN / ACCESS Newswire / 12. Juni 2026 / SellerSprite, eine Analyseplattform für Amazon-Verkäufer, hat heute die Einführung seines Amazon Growth Intelligence Toolkit 2026 angekündigt, einer einheitlichen Plattform, die Amazon-Verkäufern helfen soll, Entscheidungen in den Bereichen Produktforschung, Keyword-Recherche, Umsatzschätzung, Preisanalyse, Werbeplanung, Wettbewerbsverfolgung und Rentabilitätsmanagement zu treffen. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Verkäufer mit neuen Fulfillment-Kosten und einem zunehmend KI-gesteuerten Werbeumfeld konfrontiert sind. Ab dem 17.

April 2026 erhebt Amazon einen Treibstoff- und Logistikaufschlag von 3,5 Prozent auf die Fulfillment-Gebühren für Fulfillment by Amazon in den USA, wie aus Informationen in Amazon Seller Central hervorgeht. Gleichzeitig hat Amazon Ads die KI-gestützten Sponsored Products und Sponsored Brands auf die allgemeine Verfügbarkeit ausgeweitet, wobei diese Erfahrungen Teil der CPC-Gebote und Abrechnung werden.

Zusammen erhöhen diese Änderungen die Kosten dafür, ein Produkt vor die Käufer zu bringen, und unterstreichen die Bedeutung von vorgelagerten Entscheidungen darüber, welche Produkte gestartet, welche Keywords angegriffen und wie die Preisgestaltung erfolgen soll. Der Amazon Growth Intelligence Toolkit 2026 konsolidiert Arbeitsabläufe, die Verkäufer bisher mit separaten Tools verwaltet haben. Die Plattform verbindet Produktnachfragesignale, Keyword-Chancen, Wettbewerbsleistung, Listenqualität und Rentabilität in einem einzigen Workflow.

So können Verkäufer von der grundlegenden Marktteilnahme zu datengestützten Entscheidungen übergehen, ohne zwischen verschiedenen Tabellen und Trackern wechseln zu müssen. Bei der Produktforschung geht das Toolkit über Bestsellerlisten hinaus, indem es Verkäufern hilft, Chancen auf Basis von Nachfrage, Wettbewerb, geschätztem Umsatz, Bewertungsbarrieren, Preisspannen, Kategoriedynamik und Marktsättigung zu bewerten.

Laut Unternehmensangaben sind die Umsatzschätzungen mit der Keyword-Nachfrage, der Preisstruktur, der Wettbewerbsstärke und den Margenerwartungen verknüpft, sodass Verkäufer erkennen können, ob ein Produkt realistisch zu starten ist, und nicht nur, ob es gerade beliebt ist. Die Plattform wendet ein Inklusionsprinzip an, das sich auf ASINs konzentriert, die zu Beginn jedes Monats innerhalb definierter Best Sellers Rank-Schwellenwerte für ihre Hauptkategorien rangieren, mit täglichen Aktualisierungen der Umsatzschätzungen und wöchentlichen Aktualisierungen der Keyword-Trends.

Laut Unternehmensangaben soll diese Kombination die Marktdaten frisch genug halten, um aktive Entscheidungen zu unterstützen, ohne das Rauschen von Intraday-Rangschwankungen zu verursachen. Bei der Keyword-Recherche unterstützt das Toolkit die Analyse von Suchvolumen, Relevanz, Ranking-Schwierigkeit, konkurrierenden ASINs und Reverse-Keyword-Möglichkeiten. Ziel ist es laut Unternehmen, Verkäufern zu helfen, die Absicht der Käufer zu verstehen, bevor sie Listings erstellen oder Werbung schalten. Dazu gehören praktische Entscheidungen darüber, welche Begriffe in Produkttitel, Aufzählungspunkte, Backend-Suchfelder und Werbekampagnen gehören.

Die Plattform bietet eine statische Keyword-Erweiterung, die Long-Tail-Varianten eines Seed-Begriffs aufdeckt, und eine dynamische Keyword-Erweiterung, die den breiteren Submarkt identifiziert, zu dem ein Seed-Begriff gehört, und andere Kern-Keywords aufdeckt, die Traffic in dieser Kategorie antreiben. Laut Unternehmensangaben wird die Genauigkeit der Keyword-Metrik-Vorhersage anhand der Amazon Brand Analytics-Ranking-Daten kalibriert, wobei die interne Genauigkeit über 90 Prozent liegt. Bei der Rentabilitätsplanung ermöglicht das Toolkit Verkäufern zu modellieren, wie sich Empfehlungsgebühren, FBA-Gebühren, Lagergebühren, Verkaufspreis, Versandannahmen und Werbekosten auf den Deckungsbeitrag auswirken.

Laut Unternehmen geht es darum, Verkäufern früher im Produktforschungsprozess eine Rentabilitätstransparenz zu verschaffen, bevor Musterbestellungen, Inventarverpflichtungen oder Kampagnenausgaben getätigt werden. Die Preisintelligenz innerhalb der Plattform verbindet Preisbewegungen mit dem breiteren Marktkontext und hilft Verkäufern, einen Preisrückgang eines Wettbewerbers als Signal für Inventardruck, neuen Wettbewerb, saisonale Aktion oder Werbeaktivität zu interpretieren, und nicht als isoliertes Ereignis. In Bezug auf Werbung ist das Toolkit darauf ausgelegt, bessere vorgelagerte Daten für die KI-gestützten Werbeabläufe bereitzustellen, die Amazon einführt.

Laut Unternehmen können Verkäufer die Suchnachfrage, die Sichtbarkeit der Wettbewerber, die Produktpreise, die Ranking-Chancen und die Rentabilität bewerten, bevor sie die Werbeausgaben erhöhen, und so einen disziplinierteren Ansatz unterstützen, während KI-gestützte Einkäufe und Anzeigenplatzierungen zunehmen. Ein Echtzeit-Gebotsüberwachungsmodul verfolgt die live PPC-Gebotsbewegungen, sodass Verkäufer auf Auktionsänderungen reagieren können, ohne auf verzögerte Berichte warten zu müssen. Ein Keyword-Konversionsraten-Modul gibt Einblick, wie einzelne Suchbegriffe in tatsächliche Verkäufe umgesetzt werden, und nicht nur in Klicks





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