Die zehnte Staffel von Selling Sunset startet am 4. Dezember bei Netflix mit allen zehn Folgen auf einen Schlag. Christine Quinn und Heather Rae El Moussa kehren zurück, während vier neue Maklerinnen einziehen.

Die Realityserie Selling Sunset kehrt mit ihrer 10. Staffel zurück: Netflix veröffentlicht alle zehn Folgen am 4. Dezember gleichzeitig. Im Mittelpunkt stehen die Maklerinnen der Oppenheim Group in Los Angeles, deren Büro einen Blick auf den Sunset Strip bietet. Die Serie verbindet Luxusimmobilien, teure Villen und hohe Summen mit Streit, Freundschaften und Liebesdramen im Maklerbüro.

Zum Jubiläum wird das Format grundlegend umgebaut. Die Serie, die sich sonst um Renovieren, Verkaufen und Verlieben in sündhaft teure Immobilien dreht, erhält für die zehnte Staffel einen neuen Cast und neue Konflikte. Netflix setzt damit auf einen deutlichen Neustart für ein Format, das seit Jahren vom Wechsel seiner Hauptdarstellerinnen lebt.

Also read Off Campus Staffel 2: Prime Video bestätigt Start und Hauptpaarwechsel

Christine Quinn kehrt nach Staffel 5 zurück

Christine Quinn (38) ist die größte Überraschung der neuen Staffel und kehrt in die Serie zurück. Die blonde Provokateurin gehörte zu den prägenden Gesichtern der ersten Jahre und hatte sich nach Staffel 5 verabschiedet.

Ebenfalls wieder dabei ist Heather Rae El Moussa (39), eine Maklerin der ersten Stunde. Auch Bre Tiesi (35), Amanza Smith (49) sowie die Oppenheim-Brüder bleiben im Cast und bilden die Verbindung zu den bisherigen Staffeln.

Advertisement

Advertisement

Die Rückkehr der Maklerinnen wird nach Angaben der Quelle nicht als einfaches Weitermachen verstanden. Christine Quinn will laut dem Bericht nicht dort anknüpfen, wo sie aufgehört hat, sondern ihre Figur neu vorstellen. Die Quelle beschreibt diesen Schritt als eine Neu-Vorstellung, kein Zurückspulen, und lässt offen, ob dieser Ansatz beim Publikum ankommt.

Fünf Maklerinnen verlassen den Hauptcast

Mary Bonnet (46), Chelsea Lazkani (33), Emma Hernan (34), Alanna Gold (32) und Nicole Young (42) gehören in der zehnten Staffel nicht mehr zum Hauptcast. Damit verliert das Maklerbüro der Oppenheim Group einen großen Teil seiner bisherigen Besetzung.

Der personelle Umbruch soll dem Format neue Dynamik verleihen. Die Oppenheim Group bleibt als Schauplatz bestehen, doch die Konstellation im Büro verändert sich spürbar, weil zentrale Figuren der letzten Staffeln fehlen.

Vier neue Maklerinnen bringen frisches Drama

Vier neue Maklerinnen sollen frisches Drama in die Oppenheim Group bringen: Tara Burns (42), Sonni Pacheco (38), Jordyn Taylor Braff (36) und Sasha Lance (39). Sie treten an die Stelle der Frauen, die den Hauptcast verlassen.

Advertisement

Advertisement

Jordyn Taylor Braff kennt das Selling-Universum bereits, wie die Quelle berichtet. Ihre Erfahrung aus dem Umfeld der Serie könnte ihr im Büro einen Vorsprung im Umgang mit Konkurrenz und Kundschaft verschaffen.

Die Serie hat sich als Mischung aus Luxus-Immobilien, Reality-TV und Glamour-Soap etabliert. Während die Maklerinnen um Millionenvillen und lukrative Deals kämpfen, liefern Büro-Rivalitäten, Freundschaften und Liebesdramen den eigentlichen Zündstoff der Staffel.

Wer die zehnte Staffel verfolgen möchte, kann alle Folgen ab dem 4. Dezember bei Netflix sehen. Die vollständige Veröffentlichung am selben Tag erlaubt es, die Handlung ohne Wartezeit zwischen den Folgen zu verfolgen.