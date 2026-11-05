Seltene Beobachtung: Stier Achille und Eselhengst Patroclo in Äthiopien

Forscher der Universität Pisa dokumentieren eine artübergreifende, gleichgeschlechtliche Bindung zwischen Stier Achille und Eselhengst Patroclo im äthiopischen Hochland mit 51 sexuellen Kontakten.

Im Hochland von Äthiopien haben Biologen um André da Cruz von der Universität Pisa eine höchst ungewöhnliche Interaktion zwischen zwei Tieren dokumentiert. Der Stier Achille und der Eselhengst Patroclo zeigten über einen Zeitraum von zwei Wochen eine intensive, gleichgeschlechtliche und artübergreifende Bindung. Diese Beobachtung stellt eine seltene Kombination im Tierreich dar, da solche Verhaltensweisen meist entweder innerhalb derselben Art oder ausschließlich ungeschlechtlich vorkommen.

Details der beobachteten Interaktion

Die Wissenschaftler filmten das Duo über insgesamt vierzehn Tage hinweg und notierten dabei sechsmalige sexuelle Annäherungen, bei denen der Stier den Eselhengst bestieg. Diese Interaktionen waren jedoch nicht einseitig. Patroclo ging ebenfalls aktiv auf Achille zu und initiierte Kontakte durch sanftes Beknabbern, Reiben und Schnüffeln. Die Tiere suchten immer wieder freiwillig die körperliche Nähe zueinander, was über rein sexuelle Erregung hinauszugehen scheint.

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Während des Beobachtungszeitraums ließen die Forscher eine klare Präferenz erkennen. Beide Tiere hatten Zugang zu Artgenossen und Tieren des anderen Geschlechts auf der Weide. Dennoch konzentrierten sich die Paarungen ausschließlich auf das gemischte Duo. Patroclo zeigte sogar aggressives Verhalten gegenüber anderen Stieren, die Achille zu nahe kamen, und vertrieb sie von der Weide.

Soziale Funktionen und Forschungshintergrund

Ursprünglich war das Team um André da Cruz in Äthiopien unterwegs, um seltene Blutbrustpaviane zu erforschen. Doch das auffällige Verhalten von Achille und Patroclo lenkte die Aufmerksamkeit der Biologen auf das zweibeinige Miteinander. Die Daten legen nahe, dass das Sexualverhalten bei diesen Tieren auch soziale Funktionen erfüllt. Bindungen könnten gestärkt oder Spannungen abgebaut werden, ähnlich wie bei Pinguinen, Schafen oder Primaten.

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Die Kombination aus Gleichgeschlechtlichkeit und Artübergreifende ist in der wissenschaftlichen Literatur besonders bemerkenswert. Während gleichgeschlechtliches Verhalten bei vielen Spezies bekannt ist, ist die Verbindung zwischen einem Rindervieh und einem Esel in diesem Kontext einzigartig. Die Forscher betonen, dass dies mehr ist als eine kuriose Anekdote.

Weitere Schritte und gesellschaftlicher Kontext

Um die genauen Mechanismen zu verstehen, die Achille und Patroclo antreiben, plant das Team weitere Untersuchungen. Die bisherigen Erkenntnisse erweitern das Verständnis tierischer Sozialstrukturen und zeigen, dass Bindungen komplexer sein können als rein biologische Fortpflanzungstrieb. Die Ergebnisse dieser Beobachtung könnten zukünftige Studien zu tierischem Verhalten und Sozialbindung beeinflussen.

Die Dokumentation durch die Universität Pisa bietet einen wertvollen Einblick in die Natur. Die Forscher hoffen, durch die Analyse der Videomaterialien und weiterer Feldstudien weitere Faktoren aufdecken zu können. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, tierisches Verhalten nicht nur unter rein reproduktiven Gesichtspunkten zu betrachten.