Über die globale Konkurrenz um Lieferketten für Seltene Erden in Europa berichtet die Nachricht.

Der globale Wettlauf um die Sicherung von Lieferketten für Seltene Erden ("REE") hat sich diese Woche weiter verschärft. Das Unternehmen Rare Earths Americas feierte einen starken IPO an der NYSE American und stieg anschließend um mehr als 26% über den IPO-Preis.

Während die starke Marktreaktion widerfährt dem wachsenden Interesse der Investoren an westlich kontrollierten Lieferketten für Seltene Erden, ist die globale Verteilung auf kommunistisches China weiterhin dominiert, insbesondere bei seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium. Rares Earth Americas entwickelt derzeit vier Explorationsprojekte in Brasilien und den Vereinigten Staaten, wobei das Shiloh-Explorationsgebiet in Georgia hervorgehoben wird. Das Management bezeichnete es als ein potenziell bahnbrechendes Entdeckungspotential für die amerikanische REE-Industrie.

Darüber hinaus konzentriert sich das Alpha-Projekt des Unternehmens nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Bahia, Brasilien. Der brasilianische Markt hat im Bereich Seltene Erden nicht nur explizite, sondern auch implizite Aktivitäten. Mining, Refining, Recycling und Nachgelagering - ein integratives Ökosystem für REE - werden von Viridis Mining und Minerals - einintiaiver Rare Earths in Minas Gerais vorangetrieben. Gleichzeitig steuert Aclara Resources sein Carina-Projekt für schwere REE in Goiás.

Mit diesen Aktivitäten konzentriert sich Brasilien auf Integration und Excaliperement mehr und mehr in die globalen Lieferketten von REE





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Globale Lieferketten Seltene Erden In Europa Investments In Cobra Mining Trending In Canadian Lithium Sector Brazils Participation In Seltene Erden Market

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seltene Äskulapnatter am Inn gesichtet – Experten rätselnEine seltene Schlange taucht plötzlich am Inn auf: Wie kam die Äskulapnatter nach Wasserburg – und was verrät ihr Fund über Klima und Lebensräume in Bayern?

Read more »

Die Sorgen bleiben: Seltene Erden aus China: Warum US-Konzerne weiter zittern© Foto: Alexander Stein - JOKERChina genehmigt wieder mehr Exporte Seltener Erden in die USA. Doch Verzögerungen sorgen weiter für Druck auf Halbleiter- und Luftfahrtfirmen.Die Lieferungen Seltener Erden

Read more »

Digitale Souveränität: Wie Europa Chinas Griff nach Seltenen Erden brechen kannTechnikanalysten des Bundestags warnen vor einer fatalen Blockade bei Hightech-Rohstoffen und skizzieren radikale Wege zu einer proaktiven Kreislaufwirtschaft.

Read more »

Analysten sehen neues Potenzial bei Seltenen Erden - St George Mining im FokusAnzeige / Werbung Eine erneute Rallye bei Seltene-Erden-Aktien beginnt die Anlegerstimmung im gesamten Sektor der kritischen Mineralien neu zu prägen. Dabei entwickelt sich St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8)

Read more »