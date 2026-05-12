Seltener öffentlicher Auftritt: Michael Olise mitelierUNFP-Preis und XXL-Anzug in Paris

Michael Olise, der Star des FC Bayern München, erhielt den Preis für den besten französischen Spieler im Ausland bei der UNFP-Gala in Paris und überzeugte neben seiner sportlichen Leistung auch mit seinem ungewöhnlichen Anzug стилем.

Bei der UNFP-Preisverleihung in Paris hat Michael Olise , der Flügelstar des FC Bayern München, einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seinen Eltern Yamina und Vincent hingelegt.

Der in London geborene und aufgewachsene 24-jährige Franzosen immer wieder für seine besonderen Auftritte bekannt, überraschte diesmal mit einem lässigen XXL-Anzug auf dem roten Teppich. Mit diesem festlichen Outfit beeindruckte der Star nicht nur optisch, sondern empfing auch die Auszeichnung für den besten französischen Spieler im Ausland, für die er sogar den Star Kylian Mbappé von Real Madrid hinter sich ließ, der sonst mit seinen beeindruckenden 41 Saisontoren für Schlagzeilen sorgt.

Für Olise ist dies eine besondere Ehre, da diese Auszeichnung in den vergangenen Jahren nur an Topstars wie Antoine Griezmann von Atlético Madrid oder Karim Benzema von Real Madrid vergeben wurde. In seiner kurzen Dankesrede blieb der Bayern-Spieler knapp und konzentrierte sich auf die aktuellen Ziele seiner Mannschaft und seiner Nationalmannschaft. Zur Saison sprach er von der Absicht, mit dem FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft noch mehr Titel zu holen.

Dieses Vorhaben könnte noch in dieser Saison gelingen, denn nach demագիտlichen Ausscheiden in der Champions League gegen Paris Saint-Germain steht noch das deutsche Double mit dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin an. Parallel dazu bereitet sich die französische Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor, bei der das Endspiel am 19. Juli in New York getragen wird.

Für Michael Olise scheint die Saison noch lange nicht zu Ende zu sein





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