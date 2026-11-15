Eine hochwertige Kopie der Mona Lisa aus dem siebzehnten Jahrhundert, die jahrzehntelang in Familienbesitz war, wird für bis zu fünfstellige Beträge angeboten. Das auf Leinwand gemalte Werk wurde einst von einem Kölner Händler erworben und galt lange als Original von Leonardo da Vinci.

Das ikonische Porträt der Mona Lisa, dessen geheimnisvolles Lächeln seit Jahrhunderten die Welt fasziniert, hat eine bemerkenswerte und lange verborgene Geschichte, die nun in Köln öffentlich wird.

Anders als das Original von Leonardo da Vinci, das heute im Pariser Louvre hängt, stellt es sich bei dem hier vorgestellten Bild um eine außerordentlich gelungene Kopie aus dem siebzehnten Jahrhundert. Diese Arbeit misst achtzig mal fünfzig vier Zentimeter und ist somit mindestens hundert Jahre älter als das im Louvre ausgestellte Original. Im Gegensatz zum berühmten Vorbild, das auf Pappelholz gemalt wurde, entstand dieses Werk auf Leinwand, was einen wichtigen technischen Unterschied im Entstehungsprozess darstellt.

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Jakob Johann Nepomuk Lyversberg und die Mona Lisa

Der Kölner Wein- und Tabakhändler Jakob Johann Nepomuk Lyversberg erwarb das Bild gegen das Jahr tausend achthundert in Frankreich. Für Lyversberg und seine Zeitgenossen galt das Werk lange Zeit als eigenhändiges Werk von Leonardo da Vinci. Die Zeitschrift Colonia schwärmte seinerzeit von einem "Portrait eines holden, wunderlieblichen Frauenwesens, von Leonardo da Vinci", was die hohe Wertschätzung und das Vertrauen in die Authentizität des Stücks damals widerspiegelt.

Doch die kunsthistorische Analyse hat ergeben, dass es sich um eine Kopie handelt, deren Urheber bis heute unbekannt bleibt. Dennoch zeugt die Qualität des Werkes von einer hohen handwerklichen Meisterschaft, die den Charakter des Originals treffend einfängt. Albert Vigoleis Thelen, der Schriftsteller und Sprachakrobat aus den Jahren tausendneunhundertdrei bis tausendneunhundertachtundachtzig, prägte für dieses einzigartige Lächeln den Begriff "Mundwinkelzauber". Dieser Ausdruck beschreibt subtil die Wirkung, die das leicht andeutende Lächeln der Dargestellten auf den Betrachter hat.

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Thelens Begrifflichkeit findet nun erneut Anwendung, um die faszinierende Ausstrahlung dieser spezifischen Kopie zu charakterisieren. Sein Werk, das Wörterbuch der Sprachakrobaten, wurde im Olms Verlag veröffentlicht und bietet tiefe Einblicke in diese sprachlichen Phänomene. Die Nachkommen von Lyversberg bewahrten das Bild bis zum Jahr neunzehnhunderteinsundsiebzig in Familienbesitz. Nun wird es mit einem Schätzpreis von zwölftausend bis fünfzehntausend Euro auf den Markt gebracht.

Lisa del Giocondo und die Deutung des Originals

Diese Preisvorstellung spiegelt nicht nur den künstlerischen Wert wider, sondern auch die historische Bedeutung des Stücks als Zeugnis der Sammlerkultur des frühen neunzehnten Jahrhunderts in Köln. Das Originalbild, das Leonardo da Vinci zwischen den Jahren tausendfünfhundertdrei und tausendfünfhundertsechs schuf, blieb bis zu seinem Tod im französischen Amboise in seinem Besitz. Die Frage, wer das Modell wirklich war, bleibt bis heute umstritten. Die offizielle Kunstgeschichte spricht von Lisa del Giocondo, der Gattin eines florentinischen Kaufmanns.

Andere Spekulationen deuten auf eine Geliebte der Medici oder sogar auf ein Selbstporträt Leonardos in weiblicher Gestalt hin. Diese offenen Fragen tragen zu den mystischen Reizen bei, die das Bild seit jeher umgeben. Die Geheimnisse rund um die Entstehung und die Identität der Dargestellten machen die Mona Lisa zum berühmtesten Bild der Welt.

Die Faszination der Mona Lisa in Köln

Die hier vorgestellte Kopie bietet Besuchern und Sammlern die einzigartige Möglichkeit, sich einem Werk zu nähern, das in Form und Ausstrahlung dem Original sehr nahekommt, aber eine eigene Geschichte und Provenienz aufweist. Sie ist ein testament für die anhaltende Faszination, die von Leonardo da Vincis Meisterwerk ausgeht, und zeigt, wie sehr seine Kunst auch nach seinem Tod weiterhin Künstler und Sammler inspiriert und herausfordert.

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Der Verkauf dieses Stücks markiert somit einen wichtigen Moment in der lokalen Kunstgeschichte Kölns und verbindet die Stadt erneut mit einem der weltweit bekanntesten Kunstwerke.