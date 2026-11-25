Nördlich von Bothenheilingen sind Gräber aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit entdeckt worden. Unter den Funden sind ein seltenes Schwert, ein Armring und eine Lanzenspitze.

Nördlich von Bothenheilingen sind Gräber aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit entdeckt worden. Unter den Funden sind ein seltenes Schwert, ein Armring und eine Lanzenspitze.

Bothenheilingen - Ein seltenes Schwert aus der Bronzezeit und das Grab eines Mannes, in dessen Brustkorb noch eine Pfeilspitze steckte, gehören zu den Funden beim Bau eines Windparks im Unstrut-Hainich-Kreis. Nördlich von Bothenheilingen legten Archäologen vor allem Bestattungen frei, wie Volker Neubeck sagte. Er ist Referent für erneuerbare Energien beim Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Die meisten Bestattungen stammen demnach aus der späten Jungsteinzeit vor etwa 4.800 bis 4.200 Jahren.

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Vereinzelt fanden die Experten auch Siedlungsspuren vor etwa 6.600 bis 6.450 Jahren sowie aus der Bronzezeit. Einen Grabhügel erkannten die Archäologen an dem Ringgraben, der ihn einst umgab. Der Hügel selbst war durch Pflügen eingeebnet worden. In den Gräben kamen zahlreiche Überreste von Bestattungen zum Vorschein.

So waren etwa einer Frau aus der mittleren Bronzezeit zwei Armspiralen und zwei Radnadeln mitgegeben worden. Die Nadeln dienten dazu, die Kleidung zu befestigen.

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"Solche Trachtbestandteile kommen selten vor", sagte Neubeck. Unmittelbar neben der Frau war ein Mann in Bauchlage bestattet worden. In seinem Brustkorb steckte eine Pfeilspitze.

"Sowohl die Bauchlage als auch der Nachweis eines gewaltsamen Todes sind bei solchen Bestattungen ungewöhnlich", sagte der Referent. Wann der Grabhügel genau errichtet wurde, bleibt offen. Unweit des Grabhügels stießen die Archäologen auf ein Grab der späten Bronzezeit vor etwa 3.300 bis 2.750 Jahren. In dem Grab lagen ein Schwert, ein Armring und eine Lanzenspitze.

Das Schwert ist ein sogenanntes Vollgriff- beziehungsweise Antennenschwert. Der Fund ist für Thüringen von besonderer Bedeutung, weil die meisten bekannten Gräber dieser Zeit beraubt wurden und Schwerter aus der Region selten vorkommen. Nur wenige hundert Meter entfernt waren bereits 1931 sechs Schwerter aus der späten Bronzezeit in einem Hort entdeckt worden. Eines davon gleicht nach Angaben des Landesamts dem neu gefundenen Exemplar.

Die Ähnlichkeit könnte auf eine Verbindung zwischen dem Grab und dem Hort hindeuten. Möglicherweise stammen beide Schwerter vom selben Handwerker. Das Landesamt untersuchte das Gelände von Juli 2025 bis November 2026. Zuvor hatten es ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger intensiv abgesucht inklusive der angrenzenden Flächen.

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Das Baufeld umfasste die Stellflächen für 14 Windräder, die Zufahrten, vorübergehend genutzte Arbeitsflächen sowie Kabelgräben. Die Funde werden derzeit in den Werkstätten des Landesamts in Weimar restauriert. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, sollen sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden.