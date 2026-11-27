Seltener Auftritt mit Ehemann Tobias: Enie van de Meiklokjes sorgt in Berlin mit einem ungewöhnlichen Accessoire für Aufsehen.

in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar besuchte in Berlin die Weltpremiere der neuen Show "Spooky Charlottenburg" im Friedrichstadt-Palast. Auf dem roten Teppich zog dabei vor allemaußergewöhnliches Styling die Blicke auf sich.

Zu ihrem dunklen Outfit kombinierte sie eine breite olivgrüne Krawatte, die dem Look einen markanten Akzent verlieh. Doch damit nicht genug: Auf ihrer roten Hochsteckfrisur funkelte ein Diadem. Für einen weiteren farbigen Hingucker sorgte ihre hellblaue Handtasche, die wie eine Teekanne geformt war. Mit dieser Kombination aus Krawatte, Krönchen und Teekanne fielin Sachen Mode gern eigene Wege geht, ist nichts Neues.

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Die Moderatorin ist für ihre ausgefallenen und farbenfrohen Outfits bekannt. Bei der Premiere wählte sie dieses Mal zwar eine überwiegend dunkle Basis, blieb ihrem verspielten Stil mit Krawatte, Diadem und Teekannenhandtasche aber treu. Bemerkenswert war an diesem Abend aber nicht nur Zwar ist die Moderatorin regelmäßig im Fernsehen zu sehen, ihr Privatleben hält sie jedoch meist aus der Öffentlichkeit heraus.. Drei Jahre nach ihrer Hochzeit wurden sie Eltern von Zwillingstöchtern.