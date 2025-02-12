Semaglutid: Alkol Tüketimi Bozukluğu Tedavisinde Yeni Bir Umut?

Bir klinik çalışmada, Semaglutid'in alkol tüketimi bozukluğu olan yetişkinlerde alkol özlemini ve tüketimini azalttığı gösterilmiştir. GLP1 reseptör agonisti olan Semaglutid, bu potansiyel tedavi yöntemi için umut vadediyor.

Los Angeles. Bir prospektif Phase-II klinik çalışması ile Kaliforniya Üniversitesi Güney Los Angeles'daki Profesör Christian S. Hendershot'ın ekibi, yetişkinlerde alkol tüketimi bozukluğunda alkol özlemi ve alkol tüketimi üzerinde Semaglutid'in etkili olduğunu göstermiştir (JAMA Psychiatry 2025; online 12 Şubat). GLP1 reseptör agonistleri, alkol tüketimi bozuklukları nın tedavisinde kısmen off-label olarak kullanılmaktadır.

Bu nedenle, kontrolsüz çalışmalardan elde edilen verilerin acil bir şekilde gerekliliğinin altını çizmektedir araştırma ekibi. \Test alkol tüketimi hakkında bilgi verir. 21 ile 65 yaş arası 48 kişiden oluşan grup, son ayda yedi (kadınlar) veya 14'ten (erkekler) fazla standart içki tüketmiş ve en az iki kez şiddetli içme (kadınlar için en az dört içki, erkekler için en az beş içki) geçirmişlerdir. Çalışmanın başlangıcında alkol problemleri nedeniyle tedavi almamaktaydılar. Rastgele olarak Semaglutid (dört hafta boyunca 0,25 mg/hafta, dört hafta boyunca 0,5 mg/hafta ve bir hafta boyunca 1,0 mg) veya plasebo almışlardır. \Semaglutid ile düşük dozlu tedavi, kendi kendine uygulama testi sonrası tüketilen alkol miktarını azaltmıştır, bu da alkol gramına (β −0,48) ve maksimum kan alkol konsantrasyonuna (β −0,46) yönelik orta ila büyük etki büyüklükleri (küçük etki: β=0,10; orta etki: β=0,30; büyük etki: β=0,50) ile gözlemlenmiştir. Testte, katılımcılar en sevdikleri içkiyle karşı karşıya getirilmiş ve bu içkiyi – maddi bir teşvik karşılığında - 50 dakikaya kadar erteleyebileceklerdi. Ardından, sevdikleri hızda içmeleri söylendi.





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ALKOL TÜKETİMİ BOZUKLUKLARI SEMAGLUTID KLINİK ÇALIŞMA GLP1 REÇPETOR AGONISTLERİ TEDAVİ

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