Der Berliner Senat hat Maßnahmen zur Unterstützung von Gastronomie und Einzelhandel in der City West beschlossen. Bis 2031 finden massive Bauarbeiten rund um den Breitscheidplatz statt, die bis zu 500 Unternehmen betreffen. Die Stadt bietet finanzielle Überbrückungshilfen und vereinfachte Genehmigungsverfahren.

Der Berliner Senat hat umfassende Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen in der City West beschlossen, um die negativen Auswirkungen umfangreicher Bauarbeiten abzumildern. Die Baumaßnahmen werden bis 2031 andauern und einen der bedeutendsten Handels- und touristischen Zentren der Hauptstadt betreffen. Durch die sogenannte Projektvereinbarung soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Betriebe die lange Bauphase erfolgreich überstehen können.

Umfang und Dauer der Bauarbeiten in Berlin

Bis 2031 finden in der City West intensive Bauarbeiten statt, die den öffentlichen Raum grundlegend verändern. Gebaut wird neben dem Breitscheidplatz entlang des Kurfürstendamms und der Tauentzienstraße sowie in den umliegenden Straßen wie der Kantstraße und der Lietzenburger Straße. Diese Infrastrukturprojekte sind notwendig, um die historische und wirtschaftliche Bedeutung dieses Areals langfristig zu sichern und die Verkehrswege modern zu erneuern.

Also read Gans, Raclette und russischer Wurstsalat: So feiern Berliner Weihnachten

Laut Bausenator Klaus Wowereit (im Text: Gaebler/Giffey Kontext) wird der Breitscheidplatz umgebaut und die Tunneldecken der U-Bahn saniert. Diese Maßnahmen sind technisch anspruchsvoll und erfordern eine lange Planungs- und Durchführungsphase. Der Bereich rund um den Breitscheidplatz gehört zu einem der wichtigsten Zentren der Stadt mit jährlich mehreren Millionen Besuchern und einer Vielzahl an Geschäften, wie Giffey betonte. Diese hohe Frequenz unterstreicht die wirtschaftliche Relevanz des Standorts für die gesamte Berliner Wirtschaft.

Herausforderungen für betroffene Gewerbebetriebe

Rund 500 Einzelunternehmen sind von den Baumaßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen und Belastungen in den kommenden fünf Jahren betroffen. In dieser Zeit werden dort ansässige Geschäfte stark beeinträchtigt, etwa mit Blick auf ihre Sichtbarkeit und Erreichbarkeit. Kunden werden den Zugang zu den Läden erschwert finden, was direkt den Umsatz und die operative Planung der Händler beeinflussen wird. Die physischen Barrieren und der Lärm während der Bauzeit stellen eine existenzielle Bedrohung für viele kleine und mittlere Betriebe dar, die sich auf den hohen Passantenstrom verlassen.

Advertisement

Innovative Unterstützung durch Projektvereinbarung

Um die Gastronomie, den Einzelhandel sowie andere Gewerbetreibende zu stärken, hat der Senat eine sogenannte Projektvereinbarung beschlossen. Diese dient als rechtlicher und organisatorischer Rahmen, der den betroffenen Unternehmen konkrete Erleichterungen bietet. Mit der Projektvereinbarung schaffen wir innovative Strukturen und zeitlich begrenzte Vereinfachungen für Genehmigungen, damit die Unternehmen vor Ort gut durch die herausfordernde Bauphase kommen, so die Aussage des zuständigen Senatsmitglieds. Dies zeigt den Willen der Verwaltung, bürokratische Hürden gezielt abzubauen, wo sie im Weg der Existenzsicherung stehen.

So werde unter anderem eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, an die sich die betroffenen Geschäfte wenden können. Diese Stelle soll als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Baumaßnahmen dienen und bei der Lösung konkreter Probleme helfen. Außerdem soll ein Leitfaden entstehen, damit Genehmigungen beispielsweise für besondere Werbemaßnahmen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, erteilt werden können. Durch diese gezielten Förderungen sollen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Kunden auch unter erschwerten Bedingungen weiterhin erreichbar und attraktiv zu präsentieren.

Zusätzliche finanzielle Hilfen und Ausblick

Neben den organisatorischen Erleichterungen kündigt Giffey zudem Überbrückungshilfen für Unternehmen an, die besonders von den Bauarbeiten betroffen sind. Diese finanziellen Zuschüsse sollen dazu beitragen, die durch den wegfallenden Kundenstrom entstehenden Einnahmeausfälle abzufedern. Die Kombination aus direkter finanzieller Unterstützung und bürokratischen Entzerrungen bildet das Fundament der Strategie des Senats. Ziel ist es, einen strukturellen Niedergang des Standorts City West zu verhindern und die wirtschaftliche Vitalität auch während der fünfjährigen Bauphase aufrechtzuerhalten. Damit zeigt die Berliner Landesregierung Verantwortung für die lokale Wirtschaft und das kulturelle Erbe der City West.