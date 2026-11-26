Ab Anfang Januar wird das ZDF die 20. Staffel des 'Bergdoktors' mit Hans Sigl in der Hauptrolle ausstrahlen. Nicht die einzige Rückkehr: Auch 'SOKO Wien', 'Inspector Barnaby' und das 'Duell der Gartenprofis' gehen weiter.

Es ist inzwischen schon Tradition, dass das ZDF zu Jahresbeginn auf den"Bergdoktor" setzt. Da macht der öffentlich-rechtliche Sender auch 2027 keine Ausnahme. Wie jetzt bekannt wurde, ist die nunmehr 20.

Staffel des Dauerbrenners ab dem 7. Januar auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstag um 20:15 Uhr zu sehen. Geplant sind acht neue Folgen der Serie. Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits ab dem 30.

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Dezember im ZDF-Streamingportal auf die neue"Bergdoktor"-Staffel zugreifen. Auch in den neuen Folgen übernimmt Schauspieler Hans Sigl wieder die Hauptrolle des Dr. Martin Gruber. Der sucht zum Staffelauftakt gleich bei zwei Patienten nach der Ursache für Herzrasen und Atemnot, doch es scheint, dass ihm die Freunde Fabi Wolf und Jannis Mayrhofer Wesentliches verschweigen. Auch gegenüber seiner Ex-Partnerin Franziska Hochstetter hegt Martin die Vermutung, dass sie ihm den Grund ihres Besuchs vorenthält.