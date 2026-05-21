Senegal nominiert Bayern-Youngster Ndiaye für WM-Kader, ohne Länderspielfahrung

Bayern-Youngster Bara Sapoko Ndiaye (18) hat für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert worden, obwohl er noch kein einziges Länderspiel für den Senegal bestritten hat. Der Mittelfeldspieler kam im vergangenen Winter von den Gambinos Stars aus Gambia zu den 142 Minuten in der Bundesliga-Spielen und überzeugt offenbar Nationaltrainer Pape Thiaw (45).

Überraschung bei der Nominierung des senegalesischen WM-Kaders: Bayern-Youngster Bara Sapoko Ndiaye (18) steht im vorläufigen Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko (11.

Juni – 19. Juli). Das Besondere: Der Mittelfeldspieler hat noch kein einziges Länderspiel für den Senegal bestritten. Neben den üblichen Topstars wie Idrissa Gueye (36/FC Everton) oder Kalidou Koulibaly (34/Al-Hilal) darf sich auch der Teenager freuen.

Ndiaye kam im vergangenen Winter von den Gambinos Stars aus Gambia zu den 142 Minuten in der Bundesliga-Spielen. Wenig Spielpraxis – aber offenbar genug, um Nationaltrainer Pape Thiaw (45) zu überzeugen. Neben Ndiaye und Bayern-Kollege Nicolas Jackson (24) stehen auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Sadio Mané (34), Moussa Niakhaté (30) und Ismail Jakobs (26) im vorläufigen Aufgebot Senegals. Das Aufgebot umfasst bisher noch 28 Spieler.

Bis zum 1. Juni muss Thiaw noch zwei Akteure aus dem Kader nehmen. Der Senegal bekommt es in der WM-Gruppe I mit Frankreich (16. Juni, 21 Uhr), Norwegen (23.

Juni, 2 Uhr) und dem Irak (26. Juni, 21 Uhr) zu tun





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senegal Bayern-Youngster Ndiaye Länderspielerfahrung Nationaltrainer Bundesliga-Spielen Gambia Gambinos Stars World Cup USA Canada Mexico France Norwegen Irak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ehefrau von Bayern-Trainer Vincent Kompany hat die FC-Bayern-Meisterfeier gerettetEin Fauxpas von FC Bayern-Trainer Vincent Kompany sorgt für Irritation – seine Frau Carla sorgt dafür, dass die Meisterfeier nicht zum Eklat wird.

Read more »

Weitere Kader-Entscheidungen gefallen: Eintracht-Youngster wohl dabeiImmer mehr Namen werden bekannt.

Read more »

Weitere Kader-Entscheidungen gefallen: Eintracht-Youngster wohl dabeiImmer mehr Namen werden bekannt.

Read more »

WM: Senegal mit Bayern-Youngster NdiayeNeben bekannten Namen wie dem Topstar Sadio Mané und dem Ex-Kölner Ismail Jacobs ist die Nominierung des 18-Jährigen eine Überraschung.

Read more »