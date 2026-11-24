Der Internationale Sportgerichtshof CAS hebt die Aberkennung des Afrika-Cups durch den CAF auf. Der Senael ist offiziell wieder Sieger. Hintergründe zur Entscheidung.

Der Senegal ist offiziell wieder Sieger des Afrika-Cup s. Der Internationale Sportgerichtshof ( CAS) hat die Entscheidung des afrikanischen Fußballverbands ( CAF) aufgehoben, den Titel im März aberkannt zu haben. Dieses Urteil stellt eine klare Korrektur des ursprünglichen Bescheids dar, der das Team aus Protest des Spielfeldverlassens disqualifiziert hatte.

Cas hebt Aberkennung des Titels auf

Die Schiedsrichter des CAS begründen ihre Rücknahme der Disqualifikation damit, dass der Schiedsrichter das Endspiel damals regulär fortgesetzt hatte. Die ursprüngliche Wertung von drei zu null für Gastgeber Marokko wird damit rückgängig gemacht. Der afrikanische Fußballverband (CAF) hatte den Titel im März entzogen, nachdem die senegalesische Mannschaft das Spielfeld während des Finals verlassen hatte. Diese Maßnahme erfolgte als Reaktion auf einen umstrittenen Elfmeterpfiff zugunsten Marokkos.

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Protest und umstrittene Elfmeterentscheidung

Beim dramatischen Endspiel in Rabat siegte der Senegal nach Verlängerung mit einem Tor von Gueye gegen Gastgeber Marokko. Doch kurz vor Ende der regulären Spielzeit pfiff der Schiedsrichter einen umstrittenen Elfmeter für Marokko an. Dies löste Tumulte auf den Rängen aus und führte dazu, dass die senegalesischen Spieler das Feld verließen. Der Protest endete erst, als Marokko den Strafstoß vergab und das Spiel in der Verlängerung fortgesetzt wurde.

Die Fotografin Amina Fall berichtete live von den Vorfällen. Sie warnte auf Instagram vor der Gefahr für Journalisten und Fotografen, während Flaschen auf den Rasen geworfen wurden. Ihr Video zeigte die prekäre Situation direkt am Spielfeldrand. Trotz des vorübergehenden Abbruchs gelang den Lions of Teranga der entscheidende Treffer in der Verlängerung.

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Reaktion von Amina Fall und Fans

Amina Fall, die freie Fotografin und Zeitzeugin des Turniers, feiert nun den endgültigen Triumph ihres Heimatlandes. Sie teilte bei dem 1:0-Sieg bereits die Nationalflagge und erwähnte die Ehre, das Land vertreten zu haben. Ihr Post zum damaligen Zeitpunkt betonte die Gerechtigkeit im Kontext des Sports. Die aktuelle Entscheidung des CAS schließt ein emotionales Kapitel rund um das skandalträchtige Endspiel für sie.

Die Anerkennung als offizieller Sieger bedeutet auch für ihre_followers_ eine Bestätigung der fair gespielten Leistung. Fall nutzte die Plattform, um die Atmosphäre und die Unruhen direkt aus der Zone zu dokumentieren. Ihre Berichterstattung half dabei, die Perspektive der Medienvertreter im Zentrum des Konflikts festzuhalten. Die Fotografien bleiben ein wichtiges historisches Dokument dieses spezifischen Moments.

Vom Internet-Phänomen zum Millionenpublikum

Während des Turniers wurde Amina Fall zu einem großen Gesprächsthema unter den Fans. Ihre täglichen Schnappschüsse erreichten ein Millionenpublikum und steigerten ihre Reichweite auf Instagram rasant. Im Gegensatz zu den offiziellen Kanälen des afrikanischen Fußball-Dachverbands (CAF) erzielte sie teilweise mehr Interaktionen. Dies unterstreicht die enorme Bedeutung ihrer persönlichen Sichtweise auf das Ereignis.

Ihre Follower-Zahl schoss von 116.000 während der Gruppenphase auf 134.000 bis zum Finale. Aktuell folgen ihr auf der Plattform rund 142.000 Menschen. Diese Steigerung spiegelt die hohe emotionale Beteiligung der Öffentlichkeit an der Geschichte wider. Die Verbindung zwischen der sportlichen Leistung und der medialen Dokumentation war dabei untrennbar miteinander verknüpft.

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Die Korrektur durch den Sportgerichtshof stellt nun die endgültige rechtliche Grundlage für den Titelgewinn wieder her. Der Senegal kann den Afrika-Cup offiziell als seinen Triumph feiern. Die Ereignisse in Rabat bleiben ein wichtiges Beispiel für die Komplexität von Sportrecht und medialer Berichterstattung in solchen hochdramatischen Situationen.