Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat Marokko den nachträglich zugesprochenen Afrika-Cup-Titel aberkannt. Der Senegal darf sich wieder als Sieger feiern lassen, da das Spiel mit 1:0 gewertet wird.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat am Dienstag die nachträgliche Titelvergabe an Marokko im Afrika-Cup für ungültig erklärt. Dadurch erlangt die Nationalmannschaft des Senegal ihren ursprünglich auf dem Platz errungenen Sieg zurück und ist erneut Afrikameister. Diese höchstrichterliche Entscheidung beendet einen monatelangen Rechtsstreit um eines der umstrittensten Endspiele in der Fußballgeschichte. Die senegalesische Elf hatte das Finalduell im Januar mit 1:0 Toren nach Verlängerung für sich entschieden, wurde jedoch von der CAF mit dem Titel benachteiligt.

Sportgerichtshof korrigiert historische Fehler

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs in Lausanne stellt eine klare Korrektur des afrikanischen Fußballverbandes CAF dar. Der Schiedsrichter hatte das Match nach einem massiven Protest der senegalesischen Spieler fortgesetzt, anstatt es vorzeitig zu beenden. Da die Partie weiterhin unter denselben Bedingungen stattfand, galt das sportliche Ergebnis als verbindlich. Der CAS stufte die spätere Spielaufgabe-Entscheidung der CAF als fehlerhaft ein, weil die Spielbedingungen nicht mehr ursprünglichen Zustand entsprachen. Somit gilt weiterhin das Resultat von 1:0 zugunsten des Senegal.

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Kontroverse Szenen im Endspiel in Marokko

Die Ursprünge dieser juristischen Schlacht reichen bis ins Januar zurück, als Marokko als Gastgeber das Finale gegen den Senegal bestritt. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit führte der Schiedsrichter beim Stand von 0:0 einen Elfmeter für die Heimmannschaft aus. Diese Entscheidung löste bei den Senegalesen heftigen Unmut aus, da ihnen zuvor bereits ein eigener Treffer zu Unrecht aberkannt worden war. Aus Protest gegen die als falsch empfundene Leitfunktion verließen die Spieler des Senegal daraufhin das Spielfeld.

Die Partie ruhte für rund 20 Minuten, bis die Fortsetzung des Wettkampfs durch die Schiedsrichter angeordnet wurde. In diesem fortgesetzten Spielverlauf scheiterte der Marokkaner Brahim Díaz mit einem mutigen Panenka-Versuch beim Elfmeter. Anschließend ging das Spiel in die Verlängerung, wo Pape Gueye den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endergebnis für den Senegal erzielte. Die senegalesische Mannschaft feierte diesen Triumph auf dem Rasen und ging zunächst als neuer Titelträger vom Platz.

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Spielaufgabe und nachträgliche Titelumkehr

Rund zwei Monate nach dem eigentlichen Spiel fand eine völlig unerwartete Wende statt, als die CAF eine neue Bewertung vornahm. Der afrikanische Fußballverband wertete das vorzeitige Verlassen des Spielfelds durch den Senegal als Aufgabe des Wettkampfs. Aufgrund dieser Disqualifikation wertete die Dachorganisation das Spiel nicht mit dem sportlichen Ergebnis, sondern mit 0:3 Toren gegen den Senegal.

Diese administrative Korrektur führte dazu, dass Marokko offiziell als Sieger des Afrika-Cups ernannt wurde. Die Verantwortlichen des senegalesischen Fußballverbands akzeptierten diese Abwandlung des sportlichen Ausgangs nicht und erhoben beim Internationalen Sportgerichtshof Beschwerde. Sie argumentierten, dass eine Nachträglichkeit der Regeln nach Spielbeginn unzulässig sei und das ursprüngliche Ergebnis zu respektieren sei. Ihr juristischer Gang vor den Schiedsgerichtshof in der Schweiz führte nun zum Erfolg.

Bestätigung des sportlichen Ergebnisses

Das neue Urteil bestätigt eindeutig das auf dem Platz erzielte Ergebnis von 1:0. Damit ist der Senegal wieder der offizielle Titelträger des Afrika-Cup-Turniers. Die Entscheidung unterstreicht die Prinzipien der Fairness und der Konstanz der Spielbedingungen im internationalen Sport. Marokko muss den nachträglich übertragenen Titel abgeben, während der Senegal sein Glück auf dem Platz erneut als real anerkannt sieht. Dieser Fall wird als prägendes Beispiel für die Intervention sportlicher Schiedsgerichte in administrative Konflikte in die Geschichte eingehen.