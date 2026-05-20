Senft wird neuer Cheftrainer des KSC, Nachfolger von Christian Eichner

Senft kommt als neuer Cheftrainer des KSC auf den Markt. Er wird den Nachfolger von Christian Eichner sein, der nach sechseinhalb Jahren in diesem Amt seinen Job lose lässt.

Senft wird damit Nachfolger von Christian Eichner (43), dessen Zeit beim KSC nach sechseinhalb Jahren als Cheftrainer endet. Eichner wurde am letzten Spieltag emotional verabschiedet.

Jetzt steht fest: Der Kult-Klub startet mit Senft in eine neue Ära. Der Ösi überzeugte die KSC-Bosse in persönlichen Gesprächen am meisten. Senft gilt in Österreich als einer der spannendensten Trainer der Liga. Er steht für aktiven, intensiven und pressingstarken Fußball.

Genau diese Spielidee könnte künftig auch in Karlsruhe zu sehen sein. Bei der SV Ried hat Senft starke Arbeit geleistet. Mit dem zweitkleinsten Etat der Liga führte er den Klub bis in die Playoffs um die Europacup-Qualifikation. Dort wartet noch Rapid Wien.

Für Ried geht es also sportlich noch um viel – trotzdem ist der Abschied des Trainers bereits beschlossen. Senft hat seine Mannschaft bereits über seinen Wechsel informiert. Auch die Verantwortlichen der SV Ried wissen Bescheid. Der Coach zieht eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und macht den Schritt nach Deutschland.

In Ried ist man über die Entscheidung nicht begeistert, aber vorbereitet. Schon in den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abschied gegeben. Beim KSC wartet auf Senft direkt ein Umbruch. Neben dem Trainerwechsel verliert Karlsruhe auch Leistungsträger David Herold (23) und Nachwuchs-Torwart Aki Koch (22).

Zudem kehren die ausgeliehenen Stephan Ambrosius (27) nach einem halben Jahr und Roko Simic (22) nach einer Saison zu ihren Stammvereinen FC St. Gallen bzw. Cardiff City zurück. Auch die Verträge von Philipp Förster (31), Fabian Schleusener (34) und Dzenis Burnic (27) werden nicht verlängert. Nun soll Senft den Neuaufbau beim KSC gestalten. Nach der langen Eichner-Zeit beginnt in Karlsruhe damit eine neue Zeit





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