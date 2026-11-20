Senna Agius dominiert das Moto2-Training in Portimao mit neuem Streckenrekord. Zudem übernimmt Stefan Bradl ab 2027 die Rolle des Sporting Coordinators bei Honda HRC.

Im Training zum Großen Preis von Portugal in Portimao setzt Senna Agius neue Maßstäbe in der Moto2 -Klasse. Der Fahrer des Aspar-Teams beendet die session als Schnellster und verbessert dabei den bestehenden Streckenrekord erneut. Mit einer Runde von 1:40.558 Minuten unterbietet er seine eigene Bestzeit vom Vormittag, als er den Kurs in 1:40.959 Minuten absolvierte. Dieser schnelle Zeitvorgang etabliert ihn klar an der Spitze des Feldes, bevor die Qualifikation beginnt.

Agius dominiert Moto2-Training in Portimao

Senna Agius ist nicht nur im Vormittags-Training der Schnellste, sondern beendet auch den Tag mit der schnellsten Runde. Seine Zeit von 1:40.558 Minuten bestätigt die starke Form des Aspar-Piloten. Direkt hinter ihm folgen seine Teamkollegen und Aspar-Piloten als erste Verfolger im Feld. Daniel Holgado und David Alonso schließen die Top 3 ab und zeigen, dass das Team eine klare Führungstrategie verfolgt. Diese Platzierung ist entscheidend für die weitere Strategie im Qualifying.

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Die weiteren Top-5-Plätze schließen Barry Baltus und Alonso Lopez ab. Damit belegen drei Piloten aus dem Aspar-Team die vorderen Ränge. Den Rest der Top-10 schließen Daniel Munoz, Filip Salac, Alex Escrig, Collin Veijer und Izan Guevara ab. Besonders interessant ist die Position von Manuel Gonzalez, dem aktuellen WM-Leader. Der Italiener hat sichtlich Schwierigkeiten und reiht sich erst als Zwölfter ein. Hinter ihm platziert sich Jose Antonio Rueda, was auf Probleme im Setup oder der Fahrweise hindeuten könnte.

Auch Ivan Ortola und Zonta van den Goorbergh schaffen den direkten Einzug in die Q2-Phase. Im weiteren Verlauf der Session gab es jedoch auch Zwischenfälle. Angel Piqueras und Manuel Gonzalez stürzten während der Fahrt. Beide konnten die Fahrt zum Ende der Session jedoch wieder aufnehmen. Während Manuel Gonzalez am Ende Zwölfter wurde, landete Angel Piqueras auf Platz 26. Trotz der Stürze bleibt die technische Zuverlässigkeit der Maschinen eine wichtige Frage für die kommenden Qualifikationsrunden.

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Maverick Vinales gibt MotoGP-Rennen auf

In der MotoGP-Klasse beendet Maverick Vinales das Wochenende vorzeitig. Der Pilot des Tech3-Teams verzichtet nach einer medizinischen Untersuchung auf den Start. Die Entscheidung wurde gemeinsam mit dem Team und dem Werkspartner KTM getroffen. Vinales leidet unter Schmerzen in der Schulter, die ihm bereits seit dem Sachsenring 2025 Probleme bereiten. Um weitere Schäden und riskante Situationen auf der Strecke zu vermeiden, wird er nicht weiter antreten.

Pol Espargaro übernimmt für den restlichen Grand Prix. Die Gesundheit des Fahrers steht im Fokus, wobei sein Fitnesszustand mit Blick auf das Saisonfinale in Valencia weiter überprüft wird. Vinales selbst erklärt die Situation klar: "Es ist eine schwierige Entscheidung, aber ich muss auf meinen Körper hören." Diese Maßnahme dient dem langfristigen Schutz des Fahrers und der Fahrzeugintegrität für die letzte Rennwoche der Saison.

Bezzecchi und Marquez dominieren MotoGP-Training

Im Training der MotoGP liegt Francesco Bezzecchi mit einer Zeit von 1:39.002 Minuten an der Spitze. Er kann seine Zeit zwar nicht mehr verbessern, fährt aber mit einem Reifensatz durch und bleibt konkurrenzfähig. Jack Martin steigert sich auf Platz zwei, nur 0,142 Sekunden hinter Bezzecchi. Alex Marquez wird Dritter, gefolgt von Marc Marquez auf Platz vier und Raul Fernandez, der die Top 5 rundet.

Damit haben die Marquez-Brüder eine Doppelführung erreicht. Auf der Suche nach der Pole-Position nähert sich Bezzecchi der ersten 1:38er-Zeit und zieht an beiden Marquez-Piloten vorbei. Jack Martin zeigt sich im weiteren Verlauf noch nicht im direkten Spitzenfeld und rangiert zeitweise auf Platz zwölf. Marc Marquez legt jedoch nach und schiebt sich auf Rang zwei. Alex Marquez liegt ihm mit nur 16 Tausendsteln Rückstand kaum hinterher.

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Stefan Bradl übernimmt neue Rolle bei Honda HRC

Neben den rennrelevanten Entwicklungen gibt es auch personelle Neuerungen bei den Herstellern. Stefan Bradl übernimmt ab 2027 eine neue Rolle bei Honda HRC. Der Moto2-Weltmeister von 2011 wird ab dann als Sporting Coordinator arbeiten. In dieser Position soll er die MotoGP-Piloten vor Ort an der Strecke unterstützen. Diese Ernennung bestätigt die enge Bindung des Deutschen zum japanischen Werk.

Mit seiner rund 20-jährigen Grand-Prix-Erfahrung bringt Bradl wertvolles Wissen mit. Er soll die Arbeit des Führungsteams bei Honda HRC weiter stärken. Eine offizielle Verlautbarung bestätigt diese Rolle. Die Erfahrung des ehemaligen Rennfahrers wird nun strategisch in der Werksunterstützung eingesetzt. Dies unterstreicht den Willen von Honda, seine Struktur für die kommenden Saisons zu optimieren und auf langfristige Partnerschaften zu setzen.