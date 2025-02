Senna-Serie bei Formel-1-Größen auf Kritik

Netflix veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Serie über das Leben von Formel-1-Legende Ayrton Senna. Die Serie stieß auf Kritik von Fans und ehemaligen Formel-1-Fahrern, darunter Gerhard Berger und Alain Prost.

Senna, die die Herzen der Formel-1 -Liebhaber auch mehr als 30 Jahre nach seinem tragischen Unfalltod berührt, gilt als einer der beliebtesten Piloten in der Geschichte des Sport s. Selbst im aktuellen Fahrerfeld geraten viele Fahrer ins Schwärmen, wenn sie über Senas Leistungen sprechen.

Netflix glaubte daher, dass eine Serie über den viel zu früh verstorbenen dreifachen Weltmeister die Formel-1-Fans begeistern würde. Das 170-Millionen-Dollar-Projekt, das von US-amerikanischen Produktionsfirmen produziert wurde und im vergangenen November veröffentlicht wurde, stieß jedoch nicht bei allen auf positive Reaktionen. Gerhard Berger, ein zehnfache GP-Sieger und ehemaliger Freund von Senna, kritisierte die Darstellung der Rivalität zwischen Senna und Alain Prost in der Serie. Der Tiroler sagte gegenüber der «Kronen Zeitung», dass er die Serie nicht angeschaut habe, aber von den Drehbuch-Autoren hörte, dass ihnen Dinge in den Mund gelegt wurden, die er nie sagen würde. «Ich halte das für eine Frechheit», schimpfte der 65-Jährige. Ähnlich äußerte sich auch Alain Prost, Senas früherer Rivale und späterer Freund. Der vierfache Champion erklärte bei «RMC Motori»: «Ich bin mir sicher, dass es Ayrton nicht gefallen hätte, nicht zuletzt, weil es an Sensibilität mangelt.» «Die Geschichte ist an sich schon großartig, deshalb sollte man keine Dinge hinzufügen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn sie etwas Kommerzielles produzieren, sollten sie das nicht in Senas Namen machen. Das mag ich nicht, und ich akzeptiere es auch nicht», sagte der 51-fache GP-Sieger Klartext





