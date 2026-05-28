Sennheiser bringt den Momentum 5 Wireless auf den Markt

Sennheiser hat den neuen Premium-Kopfhörer Momentum 5 Wireless vorgestellt. Der Akku ist erstmals austauschbar und die 42-Millimeter-Treiber unterstützen Hi-Res Audio und aptX Lossless.

Sennheiser bringt mit dem Momentum 5 Wireless einen neuen Premium-Kopfhörer auf den Markt. Das Design bleibt schlicht: große Ohrmuscheln und ein zurückhaltender Look. Die wichtigste Neuerung steckt im Inneren.

Nutzer können den Akku erstmals selbst austauschen. Damit setzt Sennheiser bei seinen neuen Over-Ear-Kopfhörern stärker auf Nachhaltigkeit. Der Akku mit 700 Milliamperestunden lässt sich austauschen. Wer nach mehreren Jahren eine schwächere Laufzeit bemerkt, muss also nicht direkt neue Kopfhörer kaufen.

Gerade im Premiumsegment ist ein austauschbarer Akku bislang selten. Damit hebt sich der Momentum 5 Wireless von anderen Kopfhörern ab. Auch technisch legt Sennheiser nach. Die 42-Millimeter-Treiber unterstützen jetzt Hi-Res Audio und aptX Lossless.

Dadurch soll Musik in CD-Qualität mit 16 Bit und 44,1 kHz möglich sein. Die volle Qualität funktioniert allerdings nur mit Geräten, die Qualcomms Snapdragon-Sound-Plattform unterstützen. Dazu gehören laut Hersteller ausgewählte Smartphones von Top-Herstellern. Auch das Noise Cancelling wurde laut Hersteller verbessert.

Vier Mikrofone pro Ohrseite sollen Stimmen, Fluglärm und andere Geräusche stärker ausblenden als bei früheren Sennheiser-Modellen. Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser mit bis zu 57 Stunden an. Der Momentum 5 Wireless erscheint am 30. Juni 2026 in Schwarz, Weiß und Denim-Blau.

Der Preis liegt bei 399,99 Euro. Sennheiser wird damit einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit setzen und gleichzeitig die Musikqualität verbessern





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Sennheiser Momentum 5 Wireless Premium-Kopfhörer Austauschbarer Akku Hi-Res Audio Aptx Lossless Noise Cancelling

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