Vor dem Debüt der Kaulitz-Zwillinge bei Wetten, dass..? gibt es Spekulationen um einen Auftritt von Vicky Leandros trotz ihres TV-Abschieds.

Am 5. Dezember feiern Bill und Tom Kaulitz ihr Debüt im ZDF. Jetzt sorgt ein möglicher Überraschungsgast aus der Musikwelt für Wirbel. Wenn Bill und Tom Kaulitz am 5.

Dezember erstmals durch die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?

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“ führen, wird es auf dem berühmten Sofa international und hochkarätig. Neben den Hollywood-Schauspielernsind auch Heino Ferch und seine Serienpartnerin Lili Epply als Gäste eingeplant. Doch damit nicht genug: Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll auch Schlagerikone Vicky Leandros in der Sendung auftreten. Für die Sängerin wäre es ein Wiedersehen mit dem TV-Klassiker, nachdem sie bereits 1981 unter Frank Elstner und 2006 bei Thomas Gottschalk zu Gast war.