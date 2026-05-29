Die große Schauspielerin erhält eine Lola für ihre Rolle in 'Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke'. Der Film ihres Sohnes Simon Verhoeven (53) war in sieben Kategorien nominiert und gewann am Ende drei Trophäen.

Senta Berger feiert ein glamouröses Comeback auf dem roten Teppich beim 76. Deutschen Filmpreis in Berlin. Die große Schauspielerin, 85, erhält eine Lola für ihre Rolle in ' Ach , diese Lücke, diese entsetzliche Lücke'.

Der Film ihres Sohnes Simon Verhoeven (53) war in sieben Kategorien nominiert und gewann am Ende drei Trophäen. Senta Berger nahm ihre erste 'Lola' unter Tränen und tosendem Applaus entgegen. Sie hatte keine Rede vorbereitet, sondern wollte direkt aus dem Herzen sprechen. Der Film 'In die Sonne schauen' gewann auch die Goldene Lola als 'Bester Film' und insgesamt zehn Filmpreise.

Die Verleihung war von einer technischen Panne überschattet, als Moderator Christian Friedel (47) die Verleihung unterbrach, bevor die Laudatio für die Kategorie 'Beste männliche Nebenrolle' vergeben werden sollte. Das Warten hat sich für Michael Wittenborn (72) gelohnt, der die Lola für seine Rolle in 'Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke' bekam. Zurück zu Senta Berger. Sie war in diesem Jahr ein bisschen 'Team Senta', wie Iris Berben (75) zu BILD sagte.

'Senta Berger ist eine Kollegin, die über so viele Jahre schon in ihrer Beständigkeit, in ihrer Arbeit, ihrer Haltung und in allem ein Vorbild ist. Ich bewundere sie sehr. ', sagte Iris Berben





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