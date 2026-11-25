Nach der endgültigen Einstellung des Verfahrens gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat dieser seine Rückkehr nach Spanien angekündigt.

Nach der endgültigen Einstellung des Verfahrens gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat dieser seine Rückkehr nach Spanien angekündigt. Er werde am 12. Dezember zur Mittagszeit an den Sitz des katalanischen Parlaments in Barcelona zurückkehren, sagte Puigdemont bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Brüssel.

In der folgenden Nacht werde er "bereits wieder zu Hause bei meiner Familie schlafen können". Der 63-Jährige lebt seit neun Jahren im belgischen Exil. Er kündigte nun an, angesichts einer "Epoche des Wandels" in der Welt müsse Katalonien seine Strategie für die Unabhängigkeit "aktualisieren". Er werde dazu am 17.

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Dezember einen öffentlichen Vortrag halten. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Montag das Verfahren gegen Puigdemont wegen eines gescheiterten Abspaltungsversuchs der Region Katalonien im Jahr 2017 endgültig eingestellt. Bereits im Oktober war der Haftbefehl gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten aufgehoben worden. Zuvor hatte das spanische Verfassungsgericht entschieden, dass ein Amnestiegesetz von 2024 auch für Beschuldigte gilt, denen wie Puigdemont die Veruntreuung öffentlicher Gelder angelastet wird.

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Puigdemont hatte als katalanischer Regierungschef 2017 ein verbotenes Unabhängigkeitsreferendum organisiert und war nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung nach Belgien geflohen. Zurückkehren will er nun aber erst nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien am 29. November.