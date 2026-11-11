Sepp Blatter attackiert Gianni Infantino als Diktator

Ex-Fifa-Boss Sepp Blatter greift Gianni Infantino scharf an. Die Bewerbungsfrist für die Fifa-Präsidentschaft endet am 18. November.

Der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter (90) hat in einem Interview mit dem Magazin Spiegel scharfe Vorwürfe gegen seinen Nachfolger Gianni Infantino (56) erhoben. Blatter bezeichnet den Fifa-Präsidenten als Diktator, der sich wie ein Alleinherrscher aufführe. Der Schweizer geht sogar so weit, Infantino in psychiatrische Behandlung zu schicken.

Die Äußerungen fallen in eine Phase, in der die Fifa-Spitze ohnehin im Blickpunkt steht. Blatter fordert ein vorzeitiges Ende der Infantino-Ära und spricht offen über einen möglichen Gegenkandidaten. Die Bewerbungsfrist für alle Kandidaten endet am 18. November.

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Blatter erhebt schwere Vorwürfe gegen Infantino

Blatter wirft Gianni Infantino vor, keine Grenzen mehr zu kennen. Über seinen Landsmann sagte er im Spiegel-Interview, Infantino begreife das alles nicht. Der Ex-Präsident fügte hinzu, man sollte Infantino vielleicht einmal in die Psychiatrie schicken.

Zur Begründung verweist Blatter auf das Verhalten des Fifa-Präsidenten im Umgang mit anderen Personen. Nach Blatters Darstellung erzählen Leute innerhalb der Fifa, dass niemand mit Infantino zusammen im Lift fahren dürfe. Blatter bezeichnet Infantino deshalb als untouchable, also unberührbar.

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Blatter selbst musste 2015 als Fifa-Präsident zurücktreten. Gerade deshalb dürfte seine Kritik für viele Beobachter besonders ins Gewicht fallen, auch wenn er sie als persönliche Einschätzung formuliert.

Klage vor dem Cas wegen Friedenspreis möglich

Blatter kann sich eine Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne vorstellen. Auslöser ist aus seiner Sicht Infantinos Alleingang bei der Einführung des Fifa-Friedenspreises 2025, den der US-Präsident erhalten soll. Die Nähe Infantinos zu Donald Trump könnte daher auch sportrechtliche Konsequenzen haben.

Blatter sieht die Vorgehensweise des Fifa-Präsidenten kritisch, weil sie nach seiner Ansicht ohne ausreichende Abstimmung erfolgte. Die Entscheidung über eine Klage liegt allerdings nicht bei ihm allein, und das Interview liefert dazu keine weiteren Details.

Uefa soll Gegenkandidaten für die Fifa-Wahl benennen

Die Uefa soll laut Blatter einen Gegenkandidaten für die Fifa-Präsidentschaft benennen. Nach seinen Worten gibt es einen Plan der Uefa, wonach in der kommenden Woche ein Kandidat vorgestellt werden soll. Blatter forderte zudem: Man muss jetzt schauen, wie man Infantino loswird.

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Als seinen persönlichen Wunschkandidaten nannte Blatter den Briten Sebastian Coe (70), Chef des Leichtathletik-Weltverbandes. Über ihn sagte er, er sei eine starke Persönlichkeit. Ob Coe tatsächlich Interesse am Fifa-Spitzenjob hat, ist jedoch nicht bekannt.

Die französische Sportzeitung L'Équipe brachte zudem den langjährigen Trainer des FC Arsenal ins Spiel. Bislang steht allerdings nur ein einziger offizieller Gegenkandidat fest: Der Japaner Kozo Tashima (68) hat seine Bewerbung bereits eingereicht. Tashima gehört dem Fifa-Council an, dennoch werden ihm nur geringe Chancen eingeräumt.