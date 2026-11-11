Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter unterstützt potenzielle Gegenkandidaten gegen Gianni Infantino. Kozo Tashima hat sich bereits beworben, während die UEFA einen neuen Herausforderer plant.

Der ehemalige Fifa -Präsident Sepp Blatter hat öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass er seinen Nachfolger Gianni Infantino aus dem Amt des Fußballweltverbands verdrängt sehen möchte. Seit dem Jahr 2016 führt Infantino den Verband und soll seine Position bis zum kommenden März halten, bevor der nächste Kongress stattfindet. Dort wird die Wahl eines neuen Präsidenten anstehen, was die Frage aufwirft, wer sich ihm in den Weg stellen wird.

Geplante Kandidatur der UEFA und mögliche Namen

Blatter bestätigte, dass die UEFA einen strategischen Plan verfolgt, um Infantino zu ersetzen. Die europäische Dachorganisation werde in der kommenden Woche offiziell einen Gegenkandidaten benennen. Der Name dieses potenziellen Herausforderers wurde jedoch nicht genannt. Stattdessen konzentrierte sich Blatter auf die Strategie, wie man den aktuellen Präsidenten am effektivsten absetzen kann, ohne Details zur Identität des Gegners preiszugeben.

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Kozo Tashima als einziger offizieller Bewerber

Bislang liegt nur eine einzige offizielle Bewerbung vor. Der Japaner Kozo Tashima, sechzigacht Jahre alt, hat seine Kandidatur eingereicht. Als Mitglied des Fifa-Councils ist er im Verband verankert, wird jedoch von Beobachtern nur geringe Chancen auf einen Sieg eingeräumt. Seine Bewerbung stellt derzeit den einzigen formalen Kontrahenten zu Infantino dar, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl des Amtsinhabers als hoch eingeschätzt wird.

Sebastian Coe als möglicher Favorit diskutiert

Neben dem offiziellen Bewerber werden weitere Namen gehandelt. Blatter brachte Sebastian Coe ins Spiel, den zweimaligen Olympiasieger über 1500 Meter. Coe ist seit 2015 Präsident von World Athletics und war zuvor Vorsitzender der Fifa-Ethikkommission. Blatter lobte ihn als starke Persönlichkeit und argumentierte, ein Präsident aus England könnte für den Verband vorteilhaft sein. Coe hatte diesen Posten drei Jahre nach seiner Ernennung durch Blatter im Jahr 2006 wieder niedergelegt.

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Wirtschaftliche Interessen und Trainer-Arsenal

Weitere Spekulationen kreisen um Arsène Wenger, den langjährigen Trainer des FC Arsenal. Die französische Sportzeitung L'Équipe brachte dessen Namen ins Gespräch. Für alle Interessenten endet die Bewerbungsfrist am 18. November. Bis zu diesem Datum muss jeder Kandidat seine Entscheidung treffen und die formale Anmeldung beim Verband vornehmen, um an der kommenden Wahl teilnehmen zu dürfen.

Stimmenmehrheit sichert Infantino die Wiederwahl

Die politische Machtbalance im Verband spricht eindeutig für Infantino. Er hat sich bereits Zusagen der südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Fußballverbände gesichert. Dieses Bündnis garantiert ihm die nötige Stimmenmehrheit für eine Wiederwahl und damit für eine vierte Amtszeit. Trotz der Kritik und der Pläne der UEFA bleibt Infantino somit der klare Favorit für das höchste Amt im internationalen Fußball.