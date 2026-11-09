Sepp Maier rät Manuel Neuer nach neuer Verletzung zum Karriereende

Weltmeister Sepp Maier rät Torhüter Manuel Neuer nach erneuten Verletzungsproblemen zum Karriereende im Sommer. Beim FC Bayern München wächst der Druck auf eine klare Entscheidung zur Nachfolge.

Der frühere Torhüter Sepp Maier, Weltmeister von 1974, rät Manuel Neuer vom Weitermachen ab. Gegenüber dem Sender Sport1 sprach sich Maier angesichts der erneuten Verletzungsprobleme des 40-Jährigen für ein Karriereende im Sommer aus.

Neuer hat sich laut dem Bericht einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen. Der Torhüter hatte im Sommer verkündet, dass die laufende Saison wohl seine letzte als Profi sein werde, sich dabei aber ein winziges Hintertürchen offen gelassen.

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Maiers Rat an Manuel Neuer nach der Verletzung

Sepp Maier formulierte seinen Rat klar: Er würde Manuel Neuer sagen, er solle es lassen. Maier betonte, dass Neuer dem Fußball unglaublich viel gegeben, alles gewonnen habe und niemandem mehr etwas beweisen müsse.

Maier würdigte Neuer als jemanden, der das Torwartspiel revolutioniert habe. Zugleich erklärte er, dass irgendwann der Zeitpunkt komme, an dem der Körper nicht mehr so mitmache, wie man es sich wünsche. Diesen Moment könne auch Manuel Neuer nicht aufhalten.

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Der Körper lasse sich nicht ständig überlisten, sagte Sepp Maier. Irgendwann setze er dem Sportler eine klare Grenze, und genau diese Grenze sei nun erreicht, so die Einschätzung des 82-Jährigen gegenüber Sport1.

Maiers Kritik an der Weltmeisterschaft-Teilnahme

Sepp Maier bezeichnete die Teilnahme von Manuel Neuer an der Weltmeisterschaft als Fehler. Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sei eine enorme Belastung gewesen, körperlich und mental.

Wer mit 40 Jahren immer wieder Verletzungsprobleme habe, müsse sehr genau überlegen, ob er seinem Körper eine solche Belastung noch einmal zumuten wolle, argumentierte Maier. Die Warnung richtet sich damit direkt an die Abwägung zwischen sportlichem Anspruch und gesundheitlichem Risiko.

Abschreiben dürfe man Manuel Neuer allerdings nicht, relativierte Maier seine Kritik. Wenn Neuer gesund sei und seine Leistung bringe, müsse er spielen dürfen, sagte der frühere Bayern-Torhüter.

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Forderung an den FC Bayern München zur Nachfolge

Sepp Maier fordert den FC Bayern München zu einer zügigen Entscheidung auf. Der Verein müsse jetzt langsam eine klare Entscheidung treffen, so Maier mit Blick auf die Debatte um den designierten Erben von Manuel Neuer.

Die Diskussion zeigt, wie eng die Fragen nach Neuers Zukunft und der Torwartposition beim Rekordmeister verknüpft sind. Solange der Verein keine klare Linie kommuniziert, bleibt die Unsicherheit um Einsatzzeiten und Planung bestehen, wie aus Maiers Äußerungen hervorgeht.

Maiers Worte verdeutlichen, dass der Druck auf die Vereinsführung wächst, während Neuer selbst noch keine endgültige Entscheidung über das Karriereende öffentlich gemacht hat. Ob und wann der FC Bayern München eine Festlegung trifft, geht aus dem Bericht nicht hervor.