Thousands of people in Belgrade protested against the Serbian government on Saturday, accusing it of causing the deadly train crash in Novi Sad and demanding early elections.

Studen­t:in­nen und Bür­ge­r:in­nen gingen am Samstag in Belgrad gegen die Regierung von Aleksandar Vučić auf die Straße. Die hatte zuvor den Eisenbahnverkehr eingestellt. Am Rande kam es zu Scharmützeln mit der Polizei.

Am Samstag rückten Polizisten in Belgrad an, um Re­gie­rungs­geg­ne­r:in­nen während einer Kundgebung zu vertreiben, die von protestierenden serbischen Uni­ver­si­täts­stu­den­t:in­nen angeführt wurde. Zehntausende Menschen haben Medienberichten zufolge am Samstag im Zentrum von Belgrad für Neuwahlen demonstriert. Sie sind unsere Chance, unser Versprechen endlich einzulösen – eine ehrliche Regierung, Freiheit und ein würdevolles Leben, sagte einer der Redner, ein Student der Elektrotechnik, der unabhängigen Nachrichtenagentur Beta zufolge.

Am Rande der Veranstaltung in der serbischen Hauptstadt kam es zu Zusammenstößen zwischen unbekannten Maskierten und der Polizei. Nach Angaben der unabhängigen Beobachtergruppe AJS nahmen mindestens 180.000 Menschen an der Kundgebung teil, damit war es die zweitgrößte Demonstration in dem Land seit dem Sturz des früheren Machthabers Slobodan Milošević vor 26 Jahren. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer dagegen mit lediglich rund 34.000 an.

Die Kundgebung war Teil einer Serie von Protesten, die der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024 ausgelöst hatte. Bei dem Unglück waren 16 Menschen ums Leben gekommen. Die Protestbewegung wird von Stu­den­t:in­nen getragen, die ein Jahr lang praktisch alle Universitäten des Landes besetzt hatten Sie wird inzwischen von Millionen Bür­ge­r:in­nen unterstützt. Sie machen die Schlamperei und Korruption der Regierung unter dem mächtigen Präsidenten Aleksandar Vučić für das tödliche Unglück von Novi Sad verantwortlich.

Die Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen soll einen friedlichen Regierungswechsel ermöglichen. Die nächste reguläre Parlamentswahl müsste Ende 2027 stattfinden. Die Ausschreitungen am Samstagabend fanden nach dem Ende der Demonstration und in etwa ein Kilometer Entfernung vom Slavija-Platz, dem Zentrum der Kundgebung, statt. Maskierte Männer feuerten Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei ab.

Innenminister Ivica Dacic sagte, dass 23 Personen festgenommen wurden. Eine von ihm nicht näher genannte Zahl von Polizisten sei verletzt worden. Vučić sagte auf Instagram über die Demonstranten: „Wie schon so oft zuvor, kehrten sie ihre gewalttätige Natur hervor.

“ In der Vergangenheit hatten bei ähnlichen Massenprotesten – wie sich im Nachhinein herausstellte – eingeschleuste Provokateure ähnliche Gewalttaten verübt. Wie schon bei früheren Anlässen dieser Art hatte auch diesmal die Vučić-Regierung den Eisenbahnverkehr im ganzen Land eingestellt. Offiziell gaben die Serbischen Eisenbahnen (Srbija Voz) keinen Grund für den kompletten Betriebsstopp an. Doch offenbar soll damit Regierungsgegnern von außerhalb von Belgrad die Anreise zu der Kundgebung erschwert werden.

Aleksandar Vučić ist unterdessen zu einem Besuch nach China gereist. Chinesischen Staatsmedien zufolge landete er am Sonntag in Peking, wo er seinen Kollegen Xi Jinping treffen sollte. Zuvor waren unter anderem US-Präsident Donald Trump un





tazgezwitscher / 🏆 26. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serbian Government Protest Train Crash Early Elections Belgrade China Xi Jinping Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A Good Girl's Guide to Murder Season 2 Premiere with Missing Witness TwistThe series, known for its thrilling mysteries and intriguing characters, is set to captivate viewers once again with its captivating narrative. The standout moment in the new season is the sudden disappearance of a crucial witness, which sets the stage for an intense hunt to uncover the truth.

Read more »

Tens of thousands of protesters in Belgrade demand new elections after the Novi Sad train incidentProtesters, citing the deadly train incident in Novi Sad that took 16 lives, are calling for new elections in Belgrade, fighting corruption and blaming the current government.

Read more »

Massive Attack on Ukrainian Capital Kiev with Drones and Ballistic MissilesThe Ukrainian capital Kiev was heavily attacked with drones and ballistic missiles, causing damage to buildings and casualties. The Ukrainian military is on high alert, and the Russian attack may involve Hyperschallraketen and Marschflugkörper. The President of Ukraine warned of a possible Oreschnik attack on Kiev, and the citizens are urged to seek shelter in case of air raid alerts.

Read more »

Iran-USA-Vertrauen könnte wiederherstellen: Deal sieht Seefriede, MERCHANT-BLOCKADE-ABHÖFEN und EINSCHLÜSSUNGS-SANKTIONEN-LAUFENSUMMARY: According to a REPORT, the draft proposal includes an extension of the ceasefire by 60 days. Iran would clear mines and the US would lift the maritime blockade and lift the oil sanctions. The deal is said to be 'generally discussed' and will also open the route of Hormuz again. Trump tweeted on Reuters' platform that the Persian Gulf should be under Iranian control, and his statement was not in line with reality.

Read more »