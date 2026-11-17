Trotz Null Punkten bleibt Serbien in Liga A der Nations League. Die Regel erklärt, warum das Abstiegsspiel in die Liga B vermieden wird und wer die Konkurrenten sind.

Die Gruppenphase der UEFA Nations League in der Liga A hat ein absolut einzigartiges Ergebnis in der Gruppe 2 hervorgebracht. Während die deutsche Nationalmannschaft durch den 5:0-Sieg gegen die Niederlande den Gruppensieg feierte, landeten gleich drei weitere Teams bei elf Punkten. Serbien schloss die Gruppe mit null Zählern als Tabellenletzter ab, doch dieser Platz hat zunächst keine direkten Konsequenzen für den Klassenerhalt.

Regelwerk sichert den Verbleib in der Liga A

Das besondere System der Nations League sorgt dafür, dass Serbien vorerst in der höchsten Spielklasse verbleiben darf. Für den direkten Gang in die zweite Liga sind ausschließlich die beiden schlechtesten Tabellenvierten der vier Liga-A-Gruppen verantwortlich. Obwohl Serbien eine Bilanz von vier Spielen, null Punkten und einem Torverhältnis von 4:12 aufweist, sind zwei andere Nationen statistisch noch schlechter abgeschnitten.

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Sowohl die Türkei als auch Tschechien haben ebenfalls keinen einzigen Punkt in ihrer Gruppe sammeln können. Die türkische und die tschechische Auswahl haben sogar eine noch schlechtere Tordifferenz von minus elf erreicht. Folglich sind diese beiden Teams sicher abgestiegen, während Serbien die Pleite in der Gruppenphase überleben kann.

Playoffs im März sichern den möglichen Aufstieg

Für die serbische Nationalmannschaft geht es nun im März in die entscheidenden Abstiegs- und Aufstiegsspiele. Bei diesen Playoffs ist das Team gesetzt und tritt in Hin- und Rückspiel gegen einen Zweitplatzierten einer Liga-B-Gruppe an. Die genauen Gegner stehen noch nicht fest, sind aber durch die laufende Gruppe 3 der Liga B eingegrenzt.

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Mögliche Konkurrenten für Serbien in diesen entscheidenden Duellen sind aktuell Slowenien und Bosnien-Herzegowina. Zudem ist die endgültige Positionierung in den Gruppen zwei und drei noch nicht abschließend gefallen. Dies bedeutet, dass auch die Mannschaften aus Ungarn, Nordirland, dem Kosovo oder Irland potentiell auf Serbien treffen könnten, wenn sie ihre jeweiligen Gruppenzweiten-Ränge belegen.

Leistungsanalyse und historische Einordnung

Trotz des bitteren Gruppenaus müssen dem serbischen Team einige positive Aspekte zugestanden werden. In allen vier absolvierten Spielen ging die Mannschaft nur knapp unter, wobei die Spiele gegen Griechenland und die Niederlande jeweils nur mit einem Tor Unterschied verloren wurden. Dies zeigt, dass die Konkurrenz auf hohem Niveau mithalten konnte, auch wenn das Endergebnis enttäuschend war.

Gegen die deutsche Nationalmannschaft fielen die Ergebnisse deutlicher aus. Hier verlor Serbien die Begegnungen mit 0:2 und 1:3. Diese Differenz unterstreicht die Herausforderung, die die Liga A für die südosteuropäische Auswahl bietet, besonders wenn man die knappen Niederlagen gegen die anderen Gruppengegner betrachtet.