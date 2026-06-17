Serena Williams erlebt erste Niederlage nach Comeback in Berlin, aber mit gebührendem Abschied der Fans

Tennis-Legende Serena Williams muss sich in Berlin trotz starker kämpferischer Leistung geschlagen geben und verabschiedet sich dennoch mit viel Applaus von den Zuschauern. Zuvor erhielten Serena und Venus Williams eine Wildcard für das Wimbledon-Doppel.

Serena Williams ließ sich das kurze Bad in der Menge trotz der glatten Niederlage nicht nehmen: Vor den Augen ihrer beiden Kinder musste die Tennis -Legende die erste Niederlage seit ihrem Comeback hinnehmen - und verabschiedete sich trotzdem gebührend von den Berlin er Fans.

"Ich habe mich dort draußen ziemlich gut gefühlt - deutlich beweglicher, stabiler und schneller", sagte Williams nach dem Match. Muchova ergänzte: "Uns haben ein paar Trainingseinheiten gefehlt. Wir hatten nicht besonders viel Zeit, aber trotzdem hatten wir Spaß auf dem Platz.

" Im Steffi-Graf-Stadion zeigte Williams neben kräftigen und wirkungsvollen Grundschlägen auch immer wieder Schwächen. Vor allem der erste Aufschlag kam häufig nicht, zudem wirkten ihre Beine zu Beginn noch etwas schwer. Auch war zu erkennen, dass Williams und Muchova - insbesondere im Vergleich zu den eingespielten Doppel-Spezialistinnen Olmos und Routliffe - noch nicht optimal aufeinander abgestimmt waren. Der erste Satz ging folgerichtig verloren.

Der Kampfgeist der 44-Jährigen war jedoch wie in vergangenen Tagen groß. Nach einem missglückten Schlag sprang die US-Amerikanerin verärgert auf der Stelle auf und ab, immer wieder pushte sie sich und ihre Partnerin mit einem energischen "Let's go". Für zusätzliche Unterstützung sorgten ihre achtjährige Tochter Doch auch das half nicht. Williams und Muchova kassierten auch im zweiten Satz ein frühes Break und konnten den Rückstand nicht mehr aufholen.

Im Einzel tritt Williams in Berlin nicht an und kann sich somit nun voll und ganz auf ihre Rückkehr auf den "heiligen Rasen" von Wenige Stunden vor dem Match in Berlin hatte der Wimbledon-Veranstalter bekanntgegeben, dass Serena und Venus Williams eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb des Grand Slams (ab 29. Juni) erhalten. Das sei die Idee ihrer Tochter Olympia gewesen, sagte Williams: "Sie hat mir gesagt, ich solle in Wimbledon mit Venus spielen.

Sie ist sehr ernsthaft und weise, also habe ich gesagt: 'Okay, Olympia, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen.

'" Zuletzt war Serena Williams 2022 an der Church Road angetreten. Wenige Monate später beendete die 23-malige Grand-Slam-Siegerin nach den US Open ihre Karriere





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